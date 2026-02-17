İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Türkiyənin Azərbaycandan aldığı neftin həcmi 5 dəfəyə yaxın artıb

    Energetika
    • 17 fevral, 2026
    • 10:40
    Türkiyənin Azərbaycandan aldığı neftin həcmi 5 dəfəyə yaxın artıb

    Bu ilin yanvar ayında Azərbaycan Türkiyəyə 41 min 761,71 ton xam neft ixrac edib.

    "Report"un Dövlət Gömrük Komitəsinə istinadən verdiyi xəbərə görə, bu miqdarda məhsulun dəyəri 19 milyon 543,44 min ABŞ dolları təşkil edib.

    İxrac olunmuş məhsulun miqdarı 2025-ci il ilin yanvar ayı ilə müqayisədə 4,8 dəfə, dəyəri isə 4,6 dəfə çoxdur.

    Türkiyəyə ixrac edilən xam neftin Azərbaycanını ümumi neft ixracında payı 1,58 % olub.

    Qeyd edək ki, bu ilin yanvar ayında gömrük bəyannamələrinə əsasən, Azərbaycan dəyəri 1 milyard 238 milyon 082,05 min ABŞ dolları olan 2 milyon 642 min 930,94 ton həcmində bitumlu süxurlardan alınmış xam neft və neft məhsulları ixrac edib.

    Hesabat ayında Azərbaycan xarici ölkələrlə 3 milyard 538 milyon ABŞ dolları dəyərində ticarət əməliyyatı aparıb. Xarici ticarət dövriyyəsinin 2 milyard 236 milyon ABŞ dolları ixracın, 1 milyard 302 milyon ABŞ dolları isə idxalın payına düşüb.

