В Баку продолжается инвентаризация деревьев

В Баку продолжаются работы по нумерации и инвентаризации деревьев.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство экологии и природных ресурсов, ранее установленные в рамках пилотного проекта идентификационные таблички заменяются на новые в соответствии с едиными стандартами по стране.

Информация о пронумерованных деревьях интегрируется в подсистему "Реестр зеленых насаждений" системы "Цифровая экология" и размещается на сайте www.agac.az.