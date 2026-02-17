Азербайджан существенно увеличил экспорт картофеля

Азербайджан в январе 2026 года экспортировал 189 тыс. 43 тонны картофеля на сумму $65 тыс.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на $32 тыс. (96,6%) больше в стоимостном и на 76 тыс. тонн (67,3%) - в количественном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В отчетный период доход от экспорта картофеля занимал незначительную долю в экспортных доходах Азербайджана.

В январе текущего года Азербайджан провел торговые операции с зарубежными странами на сумму $3 млрд 538 млн. Это на 30,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

$2 млрд 236 млн внешнеторгового оборота пришлось на экспорт, а $1 млрд 302 млн - на импорт. За последний год экспорт сократился на 26,4%, а импорт - на 36,5%.

Фатима Багирова