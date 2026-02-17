İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Azərbaycan kartof ixracını kəskin artırıb

    Biznes
    • 17 fevral, 2026
    • 10:49
    Azərbaycan kartof ixracını kəskin artırıb

    Bu ilin yanvar ayında Azərbaycan 65 min ABŞ dolları dəyərində 189 min 43 ton kartof ixrac edib.

    "Report" Dövlət Gömrük Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə dəyər baxımından 32 min ABŞ dolları (96,6 %), həcm baxımından isə 76 min ton (67,3 %) çoxdur.

    Hesabat dövründə kartof ixracından əldə edilən gəlir Azərbaycanın ixrac gəlirlərində cüzi paya malik olub.

    Xatırladaq ki, ötən ay Azərbaycan xarici ölkələrlə 3 milyard 538 milyon ABŞ dolları dəyərində ticarət əməliyyatı aparıb. Bu, ötən ilin eyni dövrünə nisbətən 30,5 % azdır.

    Xarici ticarət dövriyyəsinin 2 milyard 236 milyon ABŞ dolları ixracın, 1 milyard 302 milyon ABŞ dolları isə idxalın payına düşüb. Son 1 ildə ixrac 26,4 % azalıb, idxal isə 36,5 % azalıb.

    Son nəticədə xarici ticarətdə 934 milyon dollarlıq müsbət saldo yaranıb. Bu da illik müqayisədə 5,3 % azdır.

    Fatimə Bağırova

    kartof Dövlət Gömrük Komitəsi
    Азербайджан существенно увеличил экспорт картофеля

    Son xəbərlər

    11:04

    AMADA "Qarabağ"ın aşağı yaş qrupları üçün maarifləndirmə seminarı keçirib

    Fərdi
    11:00

    Azərbaycan Avropa Şurasının "İnsan orqanlarının alverinə qarşı Konvensiya"sına qoşulacaq

    Milli Məclis
    11:00

    Qadağan edilən yerlərdə elektron siqaret çəkənlər 30 manat cərimə ediləcək

    Milli Məclis
    11:00

    Azərbaycanda elektron siqaretlərin satışına görə 5 min manat cərimə tətbiq ediləcək

    Milli Məclis
    10:55

    Azərbaycanda yanvarda 31 min mülkiyyət hüququ dövlət qeydiyyatına alınıb

    Biznes
    10:53
    Foto

    Azərbaycan məhsulları Yaponiyanın ticarət şəbəkələrinə inteqrasiya ediləcək

    Biznes
    10:53

    Qazaxıstanda MDB-də ilk ekoloji yanacaq istehsalı zavodu inşa ediləcək

    Energetika
    10:52

    Suraxanı icra başçısına töhmət verilib, Xəzər icra başçısına xəbərdarlıq edilib

    Daxili siyasət
    10:50

    Sünikin sabiq merinin 20 milyon dollarlıq əmlakı müsadirə oluna bilər

    Region
    Bütün Xəbər Lenti