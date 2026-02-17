В Азербайджане начались выплаты субсидий на осенний посев

Агентство аграрного кредитования и развития при Министерстве сельского хозяйства Азербайджана приступило к выплате субсидий на 2025/2026 сельхозгод.

Как сообщает Report, на карты 217 617 фермеров перечислено 77 млн 154 тыс. манатов на осенние посевы.

По информации, 25% средств можно обналичить, 75% - использовать безналично на удобрения, семена, средства защиты растений и современные системы орошения.

Выплаты будут осуществляться поэтапно.