В Азербайджане начались выплаты субсидий на осенний посев
АПК
- 17 февраля, 2026
- 11:00
Агентство аграрного кредитования и развития при Министерстве сельского хозяйства Азербайджана приступило к выплате субсидий на 2025/2026 сельхозгод.
Как сообщает Report, на карты 217 617 фермеров перечислено 77 млн 154 тыс. манатов на осенние посевы.
По информации, 25% средств можно обналичить, 75% - использовать безналично на удобрения, семена, средства защиты растений и современные системы орошения.
Выплаты будут осуществляться поэтапно.
