İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Azərbaycanda payızlıq əkinlərə görə subsidiya ödənişlərinə başlanılıb

    ASK
    • 17 fevral, 2026
    • 10:03
    Azərbaycanda payızlıq əkinlərə görə subsidiya ödənişlərinə başlanılıb

    Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Aqrar Kredit və İnkişaf Agentliyi (AKİA) 2025–2026-cı əkin ili üzrə subsidiya ödənişinin ilkin mərhələsinə start verib.

    "Report" bu barədə agentliyə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, payızlıq əkinlər üzrə 217 min 617 fermerin kartlarına 77 milyon 154 min manat subsidiya köçürülüb. Ödənişlər təxminən 391 min hektar əkin sahəsini əhatə edir.

    Fermerlər kartlarına köçürülmüş vəsaitin 25 %-ni nağd, 75 %-ni isə qeyri-nağd qaydada istifadə edə bilərlər. Qeyri-nağd vəsaitlər mineral gübrə, pestisid, biohumus, herbisid və toxumların alınmasına sərf oluna bilər. Fermerlər subsidiya vəsaitini meyvə bağlarında müasir suvarma sistemlərinin alınması və quraşdırılması məqsədilə də istifadə edə bilərlər.

    Hazırda Elektron Kənd Təsərrüfatı İnformasiya Sistemində (EKTİS) bəyan edilmiş payızlıq əkinlər üzrə məlumatların və torpaq sənədlərinin yoxlanılması davam edir. Monitorinqləri başa çatan və tələb olunan sənədləri sistemə daxil edən fermerlərin ödənişləri mərhələli qaydada həyata keçirilir.

    Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Aqrar Kredit və İnkişaf Agentliyi subsidiya

    Son xəbərlər

    10:40

    Türkiyənin Azərbaycandan aldığı neftin həcmi 5 dəfəyə yaxın artıb

    Energetika
    10:37

    Fransalı hokkeyçi dava etdiyinə görə olimpiadadan kənarlaşdırılıb

    Fərdi
    10:34
    Video

    Binəqədidə qanunsuz tikili sökülüb

    Hadisə
    10:33
    Foto

    Bakıda ağacların nömrələnməsi və inventarlaşdırılması işləri davam etdirilir

    Ekologiya
    10:28

    ASCO-nun "Balakən" gəmi-bərəsi təmir olunaraq istismara qaytarılıb

    İnfrastruktur
    10:24
    Foto

    KARE x Karim Rashid ilə kollaborasiya çərçivəsində "Fluid Realities" kolleksiyasını təqdim edir

    Biznes
    10:16

    Naxçıvanda işə düzəltmək vədi ilə 12 min manatlıq dələduzluq edən şəxs saxlanılıb

    Hadisə
    10:09

    Azərbaycan çempionatında mövsümün antirekordu qeydə alınıb

    Futbol
    10:04

    Yaponiyalı fiqurlu konkisürənlər dünya rekordu ilə Olimpiya çempionu olublar

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti