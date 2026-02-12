Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.02.2026)
- 12 февраля, 2026
- 09:12
По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,4%, до 2,0165 маната, а курс 100 российских рублей - на 0,07%, до 2,1985 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 доллар США
|
1,7000
|
1 евро
|
2,0165
|
100 российских рублей
|
2,1985
|
1 австралийский доллар
|
1,2096
|
1 белорусский рубль
|
0,5977
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
100 южнокорейских вон
|
0,1180
|
1 чешская крона
|
0,0831
|
1 китайский юань
|
0,2463
|
1 датская крона
|
0,2699
|
1 грузинский лари
|
0,6336
|
1 гонконгский доллар
|
0,2175
|
1 индийская рупия
|
0,0188
|
1 британский фунт
|
2,3162
|
10 000 иранских риалов
|
-
|
1 шведская крона
|
0,1911
|
1 швейцарский франк
|
2,2034
|
1 израильский шекель
|
0,5530
|
1 канадский доллар
|
1,2514
|
1 кувейтский динар
|
5,5394
|
100 казахстанских тенге
|
0,3444
|
1 катарский риал
|
0,4664
|
1 киргизский сом
|
0,0194
|
100 венгерских форинтов
|
0,5314
|
1 молдавский лей
|
0,1005
|
1 норвежская крона
|
0,1793
|
100 узбекских сомов
|
0,0139
|
100 пакистанских рупий
|
0,6073
|
1 польский злотый
|
0,4783
|
1 румынский лей
|
0,3961
|
1 сербский динар
|
0,0172
|
1 сингапурский доллар
|
1,3469
|
1 Риал Саудовской Аравии
|
0,4533
|
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
|
2,3472
|
1 Турецкая лира
|
0,0390
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0395
|
100 Японских йен
|
1,1122
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0279
|
Золото
|
8614,5545
|
Серебро
|
141,8023
|
Платина
|
3603,6600
|
Палладий
|
2919,4015