    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.02.2026)

    Финансы
    • 12 февраля, 2026
    • 09:12
    По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.

    Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,4%, до 2,0165 маната, а курс 100 российских рублей - на 0,07%, до 2,1985 маната.

    Валюта

    Курс

    1 доллар США

    1,7000

    1 евро

    2,0165

    100 российских рублей

    2,1985

    1 австралийский доллар

    1,2096

    1 белорусский рубль

    0,5977

    1 дирхам ОАЭ

    0,4628

    100 южнокорейских вон

    0,1180

    1 чешская крона

    0,0831

    1 китайский юань

    0,2463

    1 датская крона

    0,2699

    1 грузинский лари

    0,6336

    1 гонконгский доллар

    0,2175

    1 индийская рупия

    0,0188

    1 британский фунт

    2,3162

    10 000 иранских риалов

    -

    1 шведская крона

    0,1911

    1 швейцарский франк

    2,2034

    1 израильский шекель

    0,5530

    1 канадский доллар

    1,2514

    1 кувейтский динар

    5,5394

    100 казахстанских тенге

    0,3444

    1 катарский риал

    0,4664

    1 киргизский сом

    0,0194

    100 венгерских форинтов

    0,5314

    1 молдавский лей

    0,1005

    1 норвежская крона

    0,1793

    100 узбекских сомов

    0,0139

    100 пакистанских рупий

    0,6073

    1 польский злотый

    0,4783

    1 румынский лей

    0,3961

    1 сербский динар

    0,0172

    1 сингапурский доллар

    1,3469

    1 Риал Саудовской Аравии

    0,4533

    1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

    2,3472

    1 Турецкая лира

    0,0390

    1 Туркменский манат

    0,4857

    1 Украинская гривна

    0,0395

    100 Японских йен

    1,1122

    1 Новозеландский доллар

    1,0279

    Золото

    8614,5545

    Серебро

    141,8023

    Платина

    3603,6600

    Палладий

    2919,4015
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (12.02.2026)
    CBA currency exchange rates (12.02.2026)
    Лента новостей