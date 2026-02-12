Мохаммед Абдельсалам отметил вклад Казахстана в мирный процесс между Баку и Ереваном

Генеральный секретарь Мусульманского совета старейшин и Премии имени шейха Заида "За человеческое братство" Мохаммед Абдельсалам высоко оценил усилия Казахстана в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает Report со ссылкой на Акорду, об этом генсек заявил на встрече с президентом Казахстана Касым-Жомарт Токаевым.

На встрече президент Токаев подчеркнул, что Премия шейха Заида "За человеческое братство" считается одной из самых престижных международных наград, призванных способствовать утверждению идеалов единства и ответственности. Он также отметил ее вклад в развитие глобального диалога и сотрудничества.

"В свою очередь Мохаммед Абдельсалам подтвердил свое намерение продолжить активное участие в работе съездов лидеров мировых и традиционных религий, которые проходят в Астане. Генеральный секретарь высоко оценил усилия Казахстана в деле мирного урегулирования между Азербайджаном и Арменией, лидеры которых стали в этом году лауреатами Премии имени шейха Заида "За человеческое братство"", - говорится в сообщении пресс-службы казахстанского лидера.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев подписал указ о награждении Мохаммеда Абдельсалама орденом "Достық" І степени за значительный вклад в развитие межрелигиозного диалога и утверждение гуманитарных ценностей.