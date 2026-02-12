CBA currency exchange rates (12.02.2026)
- 12 February, 2026
- 09:27
According to the official exchange rates of the Central Bank of Azerbaijan for today, the US dollar remained unchanged at 1.7000 manats, the euro decreased by 0.4% to 2.0165 manats, and 100 Russian rubles fell by 0.07% to 2.1985 manats.
Currency
|
Exchange rates
|
1 USD (US dollar)
|
1.7000
|
1 EUR (Euro)
|
2.0165
|
100 RUB (Russian ruble)
|
2.1985
|
1 AUD (Australian dollar)
|
1.2096
|
1 BYN (Belarusian ruble)
|
0.5977
|
1 AED (UAE dirham)
|
0.4628
|
100 KRW (South Korean won)
|
0.1180
|
1 CZK (Czech koruna)
|
0.0831
|
1 CNY (Chinese yuan)
|
0.2463
|
1 DKK (Danish krone)
|
0.2699
|
1 GEL (Georgian lari)
|
0.6336
|
1 HKD (Hong Kong dollar)
|
0.2175
|
1 INR (Indian rupee)
|
0.0188
|
1 GBP (British pound)
|
2.3162
|
10,000 IRR (Iranian rial)
|
-
|
1 SEK (Swedish krona)
|
0.1911
|
1 CHF (Swiss franc)
|
2.2034
|
1 ILS (Israeli shekel)
|
0.5530
|
1 CAD (Canadian dollar)
|
1.2514
|
1 KWD (Kuwaiti dinar)
|
5.5394
|
1 KZT (Kazakhstani tenge)
|
0.3444
|
1 QAR (Qatari riyal)
|
0.4664
|
1 KGS (Kyrgyzstani som)
|
0.0194
|
100 HUF (Hungarian forint)
|
0.5314
|
1 MDL (Moldovan leu)
|
0.1005
|
1 NOK (Norwegian krone)
|
0.1793
|
100 UZS (Uzbekistani som)
|
0.0139
|
100 PKR (Pakistani rupee)
|
0.6073
|
1 PLN (Polish złoty)
|
0.4783
|
1 RON (Romanian leu)
|
0.3961
|
1 RSD (Serbian dinar)
|
0.0172
|
1 SGD (Singapore dollar)
|
1.3469
|
1 SAR (Saudi Arabian riyal)
|
0.4533
|
1 SDR (IMF)
|
2.3472
|
1 TRY (Turkish lira)
|
0.0390
|
1TMT (New Turkmenistan Manat)
|
0.4857
|
1 UAH (Ukrainian hryvnia)
|
0.0395
|
100 JPY (Japanese yen)
|
1.1122
|
1 NZD (New Zealand dollar)
|
1.0279
|
Gold (1 ounce)
|
8,614.5545
|
Silver (1 ounce)
|
141.8023
|
Platinum (1 ounce)
|
3,603.6600
|
Palladium (1 ounce)
|
2,919.4015