    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (12.02.2026)

    Maliyyə
    • 12 fevral, 2026
    • 09:00
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

    "Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,4 % azalaraq 2,0165 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,07 % azalaraq 2,1985 manat təşkil edib.

    Valyuta

    Məzənnə

    1 ABŞ dolları

    1,7000

    1 Avro

    2,0165

    100 Rusiya rublu

    2,1985

    1 Avstraliya dolları

    1,2096

    1 Belarus rublu

    0,5977

    1 BƏƏ dirhəmi

    0,4628

    100 Cənubi Koreya vonu

    0,1180

    1 Çexiya kronu

    0,0831

    1 Çin yuanı

    0,2463

    1 Danimarka kronu

    0,2699

    1 Gürcü larisi

    0,6336

    1 Honq Konq dolları

    0,2175

    1 Hindistan rupisi

    0,0188

    1 İngilis funt sterlinqi

    2,3162

    10 000 İran rialı

    -

    1 İsveç kronu

    0,1911

    1 İsveçrə frankı

    2,2034

    1 İsrail şekeli

    0,5530

    1 Kanada dolları

    1,2514

    1 Küveyt dinarı

    5,5394

    100 Qazaxıstan təngəsi

    0,3444

    1 Qətər rialı

    0,4664

    1 Qırğız somu

    0,0194

    100 Macarıstan forinti

    0,5314

    1 Moldova leyi

    0,1005

    1 Norveç kronu

    0,1793

    100 Özbək somu

    0,0139

    100 Pakistan rupisi

    0,6073

    1 Polşa zlotası

    0,4783

    1 Rumıniya leyi

    0,3961

    1 Serbiya dinarı

    0,0172

    1 Sinqapur dolları

    1,3469

    1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

    0,4533

    1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

    2,3472

    Türk lirəsi

    0,0390

    Türkmənistan manatı

    0,4857

    Ukrayna Qrivnası

    0,0395

    Yapon yeni

    1,1122

    Yeni Zelandiya dolları

    1,0279

    Qızıl

    8614,5545

    Gümüş

    141,8023

    Platin

    3603,6600

    Palladium

    2919,4015
    Azərbaycan Mərkəzi Bankı valyuta məzənnələri
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.02.2026)
    CBA currency exchange rates (12.02.2026)

