Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (12.02.2026)
- 12 fevral, 2026
- 09:00
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
"Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,4 % azalaraq 2,0165 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,07 % azalaraq 2,1985 manat təşkil edib.
|
Valyuta
|
Məzənnə
|
1 ABŞ dolları
|
1,7000
|
1 Avro
|
2,0165
|
100 Rusiya rublu
|
2,1985
|
1 Avstraliya dolları
|
1,2096
|
1 Belarus rublu
|
0,5977
|
1 BƏƏ dirhəmi
|
0,4628
|
100 Cənubi Koreya vonu
|
0,1180
|
1 Çexiya kronu
|
0,0831
|
1 Çin yuanı
|
0,2463
|
1 Danimarka kronu
|
0,2699
|
1 Gürcü larisi
|
0,6336
|
1 Honq Konq dolları
|
0,2175
|
1 Hindistan rupisi
|
0,0188
|
1 İngilis funt sterlinqi
|
2,3162
|
10 000 İran rialı
|
-
|
1 İsveç kronu
|
0,1911
|
1 İsveçrə frankı
|
2,2034
|
1 İsrail şekeli
|
0,5530
|
1 Kanada dolları
|
1,2514
|
1 Küveyt dinarı
|
5,5394
|
100 Qazaxıstan təngəsi
|
0,3444
|
1 Qətər rialı
|
0,4664
|
1 Qırğız somu
|
0,0194
|
100 Macarıstan forinti
|
0,5314
|
1 Moldova leyi
|
0,1005
|
1 Norveç kronu
|
0,1793
|
100 Özbək somu
|
0,0139
|
100 Pakistan rupisi
|
0,6073
|
1 Polşa zlotası
|
0,4783
|
1 Rumıniya leyi
|
0,3961
|
1 Serbiya dinarı
|
0,0172
|
1 Sinqapur dolları
|
1,3469
|
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
|
0,4533
|
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)
|
2,3472
|
Türk lirəsi
|
0,0390
|
Türkmənistan manatı
|
0,4857
|
Ukrayna Qrivnası
|
0,0395
|
Yapon yeni
|
1,1122
|
Yeni Zelandiya dolları
|
1,0279
|
Qızıl
|
8614,5545
|
Gümüş
|
141,8023
|
Platin
|
3603,6600
|
Palladium
|
2919,4015