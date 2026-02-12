WUF13 станет ключевой платформой для определения приоритетов в сфере жилья на десятилетие

WUF13 станет главной площадкой для оценки выполнения странами обязательств и определения приоритетов в сфере обеспечения достойного жилья на следующее десятилетие.

Как передает Report, об этом заявила заместитель Генерального секретаря ООН и Исполнительный директор Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) Анаклаудия Россбах на онлайн-брифинге для региональных СМИ, посвященном WUF13 , крупнейшей глобальной конференции ООН по устойчивой урбанизации, которая состоится в Баку с 17-22 мая 2026 года.

"WUF13 станет больше, чем конференцией. Это будет контрольная точка, которая позволит странам и партнерам оценить выполненные обязательства, выявить пробелы и определить приоритеты для обеспечения достойного жилья в следующем десятилетии",- сказала она.

По ее словам, темой форума станет жилье под девизом "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и сообщества", что отражает актуальность глобального жилищного кризиса.

"Почти 3 млрд человек живут в неудовлетворительных жилищных условиях, более 1 млрд - в неформальных поселениях и трущобах. Свыше 300 млн человек сталкиваются с бездомностью. Этот кризис усиливается, подрывая человеческое достоинство, безопасность, здоровье и продуктивность в городах по всему миру", - отметила Россбах.

Она подчеркнула, что нехватка нормального жилья делает миллионы людей уязвимыми перед климатическими рисками, особенно тех, кто проживает в неформальных поселениях. Более 60% внутренне перемещенных лиц, беженцев и мигрантов находят убежище в городах, что создает дополнительную нагрузку на жилищные системы.

"WUF13 поставит жилье в центр глобальной повестки дня, рассматривая его не только как базовое право человека, но и как основу инклюзивного, климатически устойчивого и кризисно-адаптивного развития", - подчеркнула она.

Россбах также отметила, что 2026 год станет ключевым для глобальной повестки, поскольку исполняется 10 лет со дня принятия Новой урбанистической повестки (New Urban Agenda) на конференции Habitat III в Кито в 2016 году.

"Генеральный секретарь ООН представит промежуточный обзор ее реализации, что станет важным этапом в формировании следующего десятилетия внедрения до 2036 года. Кроме того, прогресс по Цели устойчивого развития (ЦУР) 11 "Устойчивые города и сообщества" будет рассмотрен на Высокопоставленном политическом форуме ООН в июле 2026 года, а Генеральная Ассамблея ООН проведет высокоуровневое заседание по Новой урбанистической повестке",- подчеркнула она.