    Глава ОГА: С начала войны в Киевской области разрушено более 30 тыс. объектов

    Другие страны
    • 12 февраля, 2026
    • 18:17
    Киевская область полностью перешла на альтернативное энергоснабжение.

    Об этом в комментарии восточноевропейскому бюро Report сообщил глава Киевской областной городской админитрации (ОГА) Украины Николай Калашник.

    Он отметил, что причиной этому стало уничтожение российской армией всей энергетической инфраструктуры в столичной области:

    "Насколько возможно, в качестве альтернативных источников энергии вводятся в эксплуатацию генераторы, ГЭС. Мы также выражаем глубокую благодарность Азербайджану за активную гуманитарную поддержку в этом деле".

    Н.Калашник отметил, что с начала войны в Киевской области разрушено более 30 тысяч объектов, примерно половина из которых - энергетические:

    "Благодаря нашим партнерам удалось восстановить около 24 тысяч объектов. К сожалению, обстрелы продолжаются".

    Он подчеркнул, что с начала войны правительство и народ Азербайджана оказали Украине максимальную и своевременную поддержку.

