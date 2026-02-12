Глава ОГА: С начала войны в Киевской области разрушено более 30 тыс. объектов

Киевская область полностью перешла на альтернативное энергоснабжение.

Об этом в комментарии восточноевропейскому бюро Report сообщил глава Киевской областной городской админитрации (ОГА) Украины Николай Калашник.

Он отметил, что причиной этому стало уничтожение российской армией всей энергетической инфраструктуры в столичной области:

"Насколько возможно, в качестве альтернативных источников энергии вводятся в эксплуатацию генераторы, ГЭС. Мы также выражаем глубокую благодарность Азербайджану за активную гуманитарную поддержку в этом деле".

Н.Калашник отметил, что с начала войны в Киевской области разрушено более 30 тысяч объектов, примерно половина из которых - энергетические:

"Благодаря нашим партнерам удалось восстановить около 24 тысяч объектов. К сожалению, обстрелы продолжаются".

Он подчеркнул, что с начала войны правительство и народ Азербайджана оказали Украине максимальную и своевременную поддержку.