Глава ОГА: С начала войны в Киевской области разрушено более 30 тыс. объектов
- 12 февраля, 2026
- 18:17
Киевская область полностью перешла на альтернативное энергоснабжение.
Об этом в комментарии восточноевропейскому бюро Report сообщил глава Киевской областной городской админитрации (ОГА) Украины Николай Калашник.
Он отметил, что причиной этому стало уничтожение российской армией всей энергетической инфраструктуры в столичной области:
"Насколько возможно, в качестве альтернативных источников энергии вводятся в эксплуатацию генераторы, ГЭС. Мы также выражаем глубокую благодарность Азербайджану за активную гуманитарную поддержку в этом деле".
Н.Калашник отметил, что с начала войны в Киевской области разрушено более 30 тысяч объектов, примерно половина из которых - энергетические:
"Благодаря нашим партнерам удалось восстановить около 24 тысяч объектов. К сожалению, обстрелы продолжаются".
Он подчеркнул, что с начала войны правительство и народ Азербайджана оказали Украине максимальную и своевременную поддержку.