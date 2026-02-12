İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı

    Vilayət rəhbəri: Müharibə başlayandan Kiyev vilayətində 30 mindən çox obyekt dağıdılıb

    Digər ölkələr
    • 12 fevral, 2026
    • 17:44
    Vilayət rəhbəri: Müharibə başlayandan Kiyev vilayətində 30 mindən çox obyekt dağıdılıb

    Kiyev vilayəti bütövlükdə alternativ enerji təchizatına keçib.

    Bunu "Report"un Şərqi Avropa bürosuna açıqlamasında Ukraynanın Kiyev vilayətinin rəhbəri Mikolay Kalaşnik bildirib.

    O qeyd edib ki, buna səbəb Rusiya ordusunun paytaxt vilayətində bütün enerji infrastrukturunu məhv etməsidir:

    "Nə qədər mümkündürsə alternativ enerji mənbələri kimi generatorlar, GES-lər istifadəyə verilir. Bu işdə aktiv humanitar dəstəyə görə Azərbaycana da dərin minnətdarlığımızı bildiririk".

    M.Kalaşnik qeyd edib ki, müharibə başlayandan Kiyev vilayətində 30 mindən çox obyekt dağıdılıb ki, bunun da təxminən yarısı enerji obyektidir:

    "Tərəfdaşlarımızın sayəsində təxminən 24 min obyekti bərpa etmək mümkün olub. Təəssüf ki, atəşlər davam edir".

    Vilayət rəhbəri vurğulayıb ki, müharibənin əvvəlindən Azərbaycan hökumətindən, xalqından, maksimum dərəcədə güclü, çox vacib və yerinə düşən dəstək alıblar və Azərbaycan bu dəstəyini əsirgəmir.

    Rusiya-Ukrayna müharibəsi Kiyev vilayəti Azərbaycan

    Son xəbərlər

    17:51

    Nazir: "Şimali Makedoniya Aİ proqramları çərçivəsində Azərbaycanla birgə layihələrə açıqdır"

    İKT
    17:50
    Foto

    Özbəkistanda azərbaycanlı repressiya qurbanı İsgəndər bəy Sultanov haqqında film çəkilib

    İncəsənət
    17:48

    Sabah Bakı və bəzi bölgələrdə külək güclənəcək - SARI XƏBƏRDARLIQ

    Ekologiya
    17:48

    Overçuk: Rusiya Ermənistanda Azərbaycan və Türkiyəyə çıxışı olan dəmir yolu sahələrini bərpa edəcək

    Region
    17:44

    Vilayət rəhbəri: Müharibə başlayandan Kiyev vilayətində 30 mindən çox obyekt dağıdılıb

    Digər ölkələr
    17:43

    Səfir: Azərbaycan beynəlxalq forumların keçirilməsinə dair təcrübəsini bölüşməyə hazırdır

    Xarici siyasət
    17:36
    Foto

    Göyçayın kəndində içməli su layihəsinin icrası başa çatıb

    İnfrastruktur
    17:34

    Azərbaycan və Qazaxıstan ikitərəfli münasibətlərin inkişaf perspektivlərini müzakirə edib

    Xarici siyasət
    17:33

    Salyanda bir ailənin dörd üzvü zəhərlənib, 11 yaşlı uşaq ölüb - YENİLƏNİB

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti