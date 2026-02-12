Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    В Сальянском районе отравилась семья, 11-летний ребенок скончался

    Происшествия
    • 12 февраля, 2026
    • 18:10
    В Сальянском районе отравилась семья, 11-летний ребенок скончался

    В селе Чадырлы Сальянского района четыре члена одной семьи были доставлены в больницу с признаками отравления. один из пострадавших - 11-летний мальчик - скончался.

    Как сообщили в ответ на запрос Report в Ширванской ЦРБ, 12 февраля около 01:20 в отделение скорой медицинской помощи Ширванской ЦРБ поступили 4 человека (3 женщины и 1 мальчик), у которых была диагностирована неуточненная вирусная кишечная инфекция.

    Пациентам была оказана первичная медицинская помощь. После нескольких часов наблюдения их состояние было оценено как стабильное, и они были выписаны на амбулаторное лечение.

    Однако состояние жителя села Гусейна Джафарова (2015 г.р.) ухудшилось, и он был вновь доставлен в больницу. Факт смерти был зафиксирован до прибытия врача.

    По факту ведется расследования.

    Отметим, что семья Джафаровых проживает в селе Чадырли Сальянского района, однако зарегистрирована в селе Сарханбейли Сабирабадского района.

    Лента новостей