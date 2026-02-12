Синоптики предупредили об усилении ветра в Баку и регионах

13 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в некоторых регионах Азербайджана ожидается сильный ветер.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Согласно информации, в Баку и на Абшеронском полуострове, в Хызы, Гобустане, Нефтчале, Гаджигабуле, Кяльбаджаре, Лачыне, Зангилане, Дашкесане, Геранбое, Мингячевире, Шабране, Сиязане будет преобладать юго-западный ветер, порывы которого будут достигать 13,9-20,7 м/с, что соответствует желтому уровню погодной опасности.