Синоптики предупредили об усилении ветра в Баку и регионах
Экология
- 12 февраля, 2026
- 18:03
13 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в некоторых регионах Азербайджана ожидается сильный ветер.
Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.
Согласно информации, в Баку и на Абшеронском полуострове, в Хызы, Гобустане, Нефтчале, Гаджигабуле, Кяльбаджаре, Лачыне, Зангилане, Дашкесане, Геранбое, Мингячевире, Шабране, Сиязане будет преобладать юго-западный ветер, порывы которого будут достигать 13,9-20,7 м/с, что соответствует желтому уровню погодной опасности.
