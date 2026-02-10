Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.02.2026)
- 10 февраля, 2026
- 09:17
По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,7%, до 2,0243 маната, а курс 100 российских рублей понизился на 0,2%, до 2,2016 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 доллар США
|
1,7000
|
1 евро
|
2,0243
|
100 российских рублей
|
2,2016
|
1 австралийский доллар
|
1,2027
|
1 белорусский рубль
|
0,5977
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
100 южнокорейских вон
|
0,1166
|
1 чешская крона
|
0,0835
|
1 китайский юань
|
0,2460
|
1 датская крона
|
0,2709
|
1 грузинский лари
|
0,6331
|
1 гонконгский доллар
|
0,2175
|
1 индийская рупия
|
0,0188
|
1 британский фунт
|
2,3260
|
10 000 иранских риалов
|
-
|
1 шведская крона
|
0,1903
|
1 швейцарский франк
|
2,2166
|
1 израильский шекель
|
0,5508
|
1 канадский доллар
|
1,2541
|
1 кувейтский динар
|
5,5385
|
100 казахстанских тенге
|
0,3450
|
1 катарский риал
|
0,4664
|
1 киргизский сом
|
0,0194
|
100 венгерских форинтов
|
0,5371
|
1 молдавский лей
|
0,1003
|
1 норвежская крона
|
0,1772
|
100 узбекских сомов
|
0,0138
|
100 пакистанских рупий
|
0,6070
|
1 польский злотый
|
0,4811
|
1 румынский лей
|
0,3977
|
1 сербский динар
|
0,0173
|
1 сингапурский доллар
|
1,3437
|
1 Риал Саудовской Аравии
|
0,4533
|
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
|
2,3409
|
1 Турецкая лира
|
0,0390
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0395
|
100 Японских йен
|
1,0950
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0265
|
Золото
|
8557,1030
|
Серебро
|
138,2228
|
Платина
|
3553,4505
|
Палладий
|
2938,1440