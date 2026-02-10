Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Финансы
    • 10 февраля, 2026
    • 09:17
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.02.2026)

    По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.

    Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,7%, до 2,0243 маната, а курс 100 российских рублей понизился на 0,2%, до 2,2016 маната.

    Валюта

    Курс

    1 доллар США

    1,7000

    1 евро

    2,0243

    100 российских рублей

    2,2016

    1 австралийский доллар

    1,2027

    1 белорусский рубль

    0,5977

    1 дирхам ОАЭ

    0,4628

    100 южнокорейских вон

    0,1166

    1 чешская крона

    0,0835

    1 китайский юань

    0,2460

    1 датская крона

    0,2709

    1 грузинский лари

    0,6331

    1 гонконгский доллар

    0,2175

    1 индийская рупия

    0,0188

    1 британский фунт

    2,3260

    10 000 иранских риалов

    -

    1 шведская крона

    0,1903

    1 швейцарский франк

    2,2166

    1 израильский шекель

    0,5508

    1 канадский доллар

    1,2541

    1 кувейтский динар

    5,5385

    100 казахстанских тенге

    0,3450

    1 катарский риал

    0,4664

    1 киргизский сом

    0,0194

    100 венгерских форинтов

    0,5371

    1 молдавский лей

    0,1003

    1 норвежская крона

    0,1772

    100 узбекских сомов

    0,0138

    100 пакистанских рупий

    0,6070

    1 польский злотый

    0,4811

    1 румынский лей

    0,3977

    1 сербский динар

    0,0173

    1 сингапурский доллар

    1,3437

    1 Риал Саудовской Аравии

    0,4533

    1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

    2,3409

    1 Турецкая лира

    0,0390

    1 Туркменский манат

    0,4857

    1 Украинская гривна

    0,0395

    100 Японских йен

    1,0950

    1 Новозеландский доллар

    1,0265

    Золото

    8557,1030

    Серебро

    138,2228

    Платина

    3553,4505

    Палладий

    2938,1440
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (10.02.2026)
    CBA currency exchange rates (10.02.2026)
