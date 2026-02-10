Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Токаев поручил правительству и Нацбанку в течение 3 лет снизить инфляцию в Казахстане

    В регионе
    • 10 февраля, 2026
    • 11:09
    Токаев поручил правительству и Нацбанку в течение 3 лет снизить инфляцию в Казахстане

    В Казахстане необходимо снизить инфляцию до устойчивого и контролируемого уровня без резких скачков и без ущерба для роста экономики.

    Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом на расширенном заседании правительства заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

    Он поручил правительству и Национальному банку обеспечить снижение инфляции в течение трех лет.

    "Причины высокого уровня инфляции нам понятны. Теперь нужно решить эту проблему, но без ущерба развитию страны. Однако мнения по этому вопросу расходятся. Требуется срочно переломить неблагоприятную ситуацию, принять конкретные меры для снижения инфляции в течение трех лет", - отметил он.

    Токаев также поручил правительству и Нацбанку совместно разработать пошаговый алгоритм действий. По его словам, к этой работе должны подключиться все государственные органы, а также экспертное сообщество.

    В свою очередь, глава Нацбанка Тимур Сулейменов заявил, что с учетом глобальной неопределенности и внутренних экономических процессов инфляция в этом году прогнозируется в диапазоне 9-12%.

    "Наша базовая задача как Национального банка - мы обсуждали это с правительством - удержать инфляцию ниже 10% в этом году, и желательно выйти на уровень 9% и ниже по итогам года", - сказал Сулейменов.

    Касым-Жомарт Токаев инфляция Нацбанк Казахстан
    Tokayev instructs government, National Bank to reduce inflation in Kazakhstan within 3 years
