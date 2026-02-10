Суд в Армении может конфисковать у оппозиционного депутата недвижимость и $700 тыс.

Антикоррупционный суд в Армении может конфисковать у представителя верховного органа партии "Дашнакцутюн", депутата от оппозиционной фракции "Армения" Ишхана Сагателяна имущество и денежные средства в размере $700 тыс. как имеющие незаконное происхождение.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на надзорное ведомство.

Суд принял к производству соответствующий иск Генпрокуратуры.

С точки зрения прокуратуры, конфискации подлежат 5 объектов недвижимости, столько же транспортных средств, доли в 3 юрлицах и $700 тыс.