    Суд в Армении может конфисковать у оппозиционного депутата недвижимость и $700 тыс.

    В регионе
    • 10 февраля, 2026
    • 10:58
    Суд в Армении может конфисковать у оппозиционного депутата недвижимость и $700 тыс.

    Антикоррупционный суд в Армении может конфисковать у представителя верховного органа партии "Дашнакцутюн", депутата от оппозиционной фракции "Армения" Ишхана Сагателяна имущество и денежные средства в размере $700 тыс. как имеющие незаконное происхождение.

    Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на надзорное ведомство.

    Суд принял к производству соответствующий иск Генпрокуратуры.

    С точки зрения прокуратуры, конфискации подлежат 5 объектов недвижимости, столько же транспортных средств, доли в 3 юрлицах и $700 тыс.

    Антикоррупционный суд Армения Ишхан Сагателян конфискация имущества
    Ermənistanda məhkəmə müxalif deputatın daşınmaz əmlakı və 700 min dollarını müsadirə edə bilər
