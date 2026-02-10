İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Ermənistanda məhkəmə müxalif deputatın daşınmaz əmlakı və 700 min dollarını müsadirə edə bilər

    Region
    • 10 fevral, 2026
    • 11:14
    Ermənistanda məhkəmə müxalif deputatın daşınmaz əmlakı və 700 min dollarını müsadirə edə bilər

    Ermənistanda Antikorrupsiya Məhkəməsi "Daşnaksütyun" partiyasının ali orqanının nümayəndəsi, müxalifətdəki "Ermənistan" fraksiyasından olan deputat İşxan Saqatelyanın mənbyi bilinməyən əmlaklarını və 700 min dollar məbləğində pul vəsaitini müsadirə edə bilər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan KİV-ləri nəzarət qurumuna istinadən məlumat yayıb.

    Məhkəmə Baş Prokurorluğun müvafiq iddiasını icraata qəbul edib.

    Məlumatda qeyd olunub, 5 daşınmaz əmlak obyekti, nəqliyyat vasitələri, 3 hüquqi şəxsdəki paylar və 700 min dollar müsadirə edilməlidir.

    Ermənistan Antikorrupsiya Məhkəməsi əmlak pul vəsaitləri
    Суд в Армении может конфисковать у оппозиционного депутата недвижимость и $700 тыс.

    Son xəbərlər

    12:00

    Merlər Razılaşmasında iştirak edən Azərbaycanın 7 şəhərinin fəaliyyət planı hazırdır

    Energetika
    11:55

    İSB-yə sığorta şirkətlərindən daxil olan müraciətlərin sayı kəskin azalıb

    Maliyyə
    11:52

    Merlər Razılaşmasına qoşulan Azərbaycanın bir şəhərinin imzası dondurulub

    Energetika
    11:51

    Tərtərdə avtomobil aşıb, ölən var

    Hadisə
    11:47

    İSB-nin investisiya portfelinin gəlirliliyi proqnozları üstələyib

    Maliyyə
    11:33

    "Qarabağ" Nəriman Axundzadənin ABŞ klubuna keçidi ilə bağlı məlumat yayıb

    Futbol
    11:30

    Moldovanın Baş naziri Kiyevə gedib

    Digər ölkələr
    11:28

    Morteza Validarvi: "Azerbaijan International Challenge 2026" gənclər üçün böyük təcrübə oldu"

    Fərdi
    11:28

    İSB: Sığorta Sektorunun İnkişaf Strategiyasındakı 7 fəaliyyət üzrə işlər yekunlaşıb

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti