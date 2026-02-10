Ermənistanda məhkəmə müxalif deputatın daşınmaz əmlakı və 700 min dollarını müsadirə edə bilər
Region
- 10 fevral, 2026
- 11:14
Ermənistanda Antikorrupsiya Məhkəməsi "Daşnaksütyun" partiyasının ali orqanının nümayəndəsi, müxalifətdəki "Ermənistan" fraksiyasından olan deputat İşxan Saqatelyanın mənbyi bilinməyən əmlaklarını və 700 min dollar məbləğində pul vəsaitini müsadirə edə bilər.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan KİV-ləri nəzarət qurumuna istinadən məlumat yayıb.
Məhkəmə Baş Prokurorluğun müvafiq iddiasını icraata qəbul edib.
Məlumatda qeyd olunub, 5 daşınmaz əmlak obyekti, nəqliyyat vasitələri, 3 hüquqi şəxsdəki paylar və 700 min dollar müsadirə edilməlidir.
Son xəbərlər
12:00
Merlər Razılaşmasında iştirak edən Azərbaycanın 7 şəhərinin fəaliyyət planı hazırdırEnergetika
11:55
İSB-yə sığorta şirkətlərindən daxil olan müraciətlərin sayı kəskin azalıbMaliyyə
11:52
Merlər Razılaşmasına qoşulan Azərbaycanın bir şəhərinin imzası dondurulubEnergetika
11:51
Tərtərdə avtomobil aşıb, ölən varHadisə
11:47
İSB-nin investisiya portfelinin gəlirliliyi proqnozları üstələyibMaliyyə
11:33
"Qarabağ" Nəriman Axundzadənin ABŞ klubuna keçidi ilə bağlı məlumat yayıbFutbol
11:30
Moldovanın Baş naziri Kiyevə gedibDigər ölkələr
11:28
Morteza Validarvi: "Azerbaijan International Challenge 2026" gənclər üçün böyük təcrübə oldu"Fərdi
11:28