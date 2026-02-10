МЧС: В 2025 году 292 транспортных средства сняты с учета

В 2025 году 292 единицы технологических и других механических транспортных средств сняты с учета.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник Государственного агентства по безопасному ведению промышленных работ и горно-промысловому надзору МЧС Вюсал Агаев на пресс-конференции по итогам года.

Он сообщил, что в 2025 году на государственный учет поставлены 1 523 единицы технологических транспортных средств, принадлежащих 990 юридическим и физическим лицам:

"Вместе с тем проведен технический осмотр 2016 технологических и других механических транспортных средств, принадлежащих 795 юридическим и физическим лицам, 248 единиц транспортных средств, принадлежащих 48 юридическим и физическим лицам, поставлены на повторный учет, а 292 единицы транспортных средств юридических и физических лиц сняты с учета".