Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах

    МЧС: В 2025 году 292 транспортных средства сняты с учета

    Происшествия
    • 10 февраля, 2026
    • 11:07
    МЧС: В 2025 году 292 транспортных средства сняты с учета

    В 2025 году 292 единицы технологических и других механических транспортных средств сняты с учета.

    Как сообщает Report, об этом заявил начальник Государственного агентства по безопасному ведению промышленных работ и горно-промысловому надзору МЧС Вюсал Агаев на пресс-конференции по итогам года.

    Он сообщил, что в 2025 году на государственный учет поставлены 1 523 единицы технологических транспортных средств, принадлежащих 990 юридическим и физическим лицам:

    "Вместе с тем проведен технический осмотр 2016 технологических и других механических транспортных средств, принадлежащих 795 юридическим и физическим лицам, 248 единиц транспортных средств, принадлежащих 48 юридическим и физическим лицам, поставлены на повторный учет, а 292 единицы транспортных средств юридических и физических лиц сняты с учета".

    МЧС транспортные средства Вюсал Агаев
    FHN: Ötən il 292 nəqliyyat vasitəsi qeydiyyatdan çıxarılıb
    Ты - Король

    Последние новости

    11:43

    МО Германии закупит ударные БПЛА у местных производителей на сумму свыше 500 млн евро

    Другие страны
    11:33
    Фото

    Баку и Вашингтон обсудили транспортировку электроэнергии по маршруту TRIPP - ОБНОВЛЕНО

    Энергетика
    11:26

    Польша получила первую партию американских танков Abrams

    Другие страны
    11:20

    В Киев прибыл премьер Молдовы

    Другие страны
    11:16

    Шахбаз Шариф примет участие в первом заседании Совета мира в Вашингтоне

    Другие страны
    11:09

    Токаев поручил правительству и Нацбанку в течение 3 лет снизить инфляцию в Казахстане

    В регионе
    11:07

    Началось очередное пленарное заседание Милли Меджлиса, в повестке 12 вопросов

    Милли Меджлис
    11:07

    МЧС: В 2025 году 292 транспортных средства сняты с учета

    Происшествия
    11:05

    Хикмет Гаджиев обсудил двусторонние отношения с представителем МИД Турции

    Другие
    Лента новостей