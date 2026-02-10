Грузия депортировала 80 иностранцев, включая азербайджанцев
В регионе
- 10 февраля, 2026
- 11:02
Департамент миграции Министерства внутренних дел Грузии в ходе операций, проведенных в последние дни, выдворил из страны 80 иностранных граждан.
Как сообщает грузинское бюро Report, в результате комплексных мер миграционного контроля с территории Грузии были депортированы граждане Турции, России, Индии, Ирана, Азербайджана, Египта, Туркменистана, Пакистана, Узбекистана, Нигерии, Бангладеш, Израиля, Ирака, Иордании, Непала, Кот-д'Ивуара, Судана, Таджикистана, Филиппин и Шри-Ланки.
Выдворенным из страны лицам запрещен повторный въезд в Грузию.
