Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах

    Грузия депортировала 80 иностранцев, включая азербайджанцев

    В регионе
    • 10 февраля, 2026
    • 11:02
    Грузия депортировала 80 иностранцев, включая азербайджанцев

    Департамент миграции Министерства внутренних дел Грузии в ходе операций, проведенных в последние дни, выдворил из страны 80 иностранных граждан.

    Как сообщает грузинское бюро Report, в результате комплексных мер миграционного контроля с территории Грузии были депортированы граждане Турции, России, Индии, Ирана, Азербайджана, Египта, Туркменистана, Пакистана, Узбекистана, Нигерии, Бангладеш, Израиля, Ирака, Иордании, Непала, Кот-д'Ивуара, Судана, Таджикистана, Филиппин и Шри-Ланки.

    Выдворенным из страны лицам запрещен повторный въезд в Грузию.

    МВД Грузии депортация граждане Азербайджана
    Gürcüstandan Azərbaycan vətəndaşları da daxil 80 əcnəbi deportasiya edilib
    80 foreigners, including Azerbaijanis, deported from Georgia
    Ты - Король

    Последние новости

    11:50

    БОС: Завершены работы по 7 направлениям деятельности Стратегии развития страхового сектора

    Финансы
    11:43

    МО Германии закупит ударные БПЛА у местных производителей на сумму свыше 500 млн евро

    Другие страны
    11:33
    Фото

    Баку и Вашингтон обсудили транспортировку электроэнергии по маршруту TRIPP - ОБНОВЛЕНО

    Энергетика
    11:26

    Польша получила первую партию американских танков Abrams

    Другие страны
    11:20

    В Киев прибыл премьер Молдовы

    Другие страны
    11:16

    Шахбаз Шариф примет участие в первом заседании Совета мира в Вашингтоне

    Другие страны
    11:09

    Токаев поручил правительству и Нацбанку в течение 3 лет снизить инфляцию в Казахстане

    В регионе
    11:07

    Началось очередное пленарное заседание Милли Меджлиса, в повестке 12 вопросов

    Милли Меджлис
    11:07

    МЧС: В 2025 году 292 транспортных средства сняты с учета

    Происшествия
    Лента новостей