Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (10.02.2026)
- 10 fevral, 2026
- 09:00
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
"Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,7 % artaraq 2,0243 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,2 % azalaraq 2,2016 manat təşkil edib.
|
Valyuta
|
Məzənnə
|
1 ABŞ dolları
|
1,7000
|
1 Avro
|
2,0243
|
100 Rusiya rublu
|
2,2016
|
1 Avstraliya dolları
|
1,2027
|
1 Belarus rublu
|
0,5977
|
1 BƏƏ dirhəmi
|
0,4628
|
100 Cənubi Koreya vonu
|
0,1166
|
1 Çexiya kronu
|
0,0835
|
1 Çin yuanı
|
0,2460
|
1 Danimarka kronu
|
0,2709
|
1 Gürcü larisi
|
0,6331
|
1 Honq Konq dolları
|
0,2175
|
1 Hindistan rupisi
|
0,0188
|
1 İngilis funt sterlinqi
|
2,3260
|
10 000 İran rialı
|
-
|
1 İsveç kronu
|
0,1903
|
1 İsveçrə frankı
|
2,2166
|
1 İsrail şekeli
|
0,5508
|
1 Kanada dolları
|
1,2541
|
1 Küveyt dinarı
|
5,5385
|
100 Qazaxıstan təngəsi
|
0,3450
|
1 Qətər rialı
|
0,4664
|
1 Qırğız somu
|
0,0194
|
100 Macarıstan forinti
|
0,5371
|
1 Moldova leyi
|
0,1003
|
1 Norveç kronu
|
0,1772
|
100 Özbək somu
|
0,0138
|
100 Pakistan rupisi
|
0,6070
|
1 Polşa zlotası
|
0,4811
|
1 Rumıniya leyi
|
0,3977
|
1 Serbiya dinarı
|
0,0173
|
1 Sinqapur dolları
|
1,3437
|
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
|
0,4533
|
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)
|
2,3409
|
Türk lirəsi
|
0,0390
|
Türkmənistan manatı
|
0,4857
|
Ukrayna Qrivnası
|
0,0395
|
Yapon yeni
|
1,0950
|
Yeni Zelandiya dolları
|
1,0265
|
Qızıl
|
8557,1030
|
Gümüş
|
138,2228
|
Platin
|
3553,4505
|
Palladium
|
2938,1440