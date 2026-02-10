İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (10.02.2026)

    Maliyyə
    • 10 fevral, 2026
    • 09:00
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (10.02.2026)

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

    "Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,7 % artaraq 2,0243 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,2 % azalaraq 2,2016 manat təşkil edib.

    Valyuta

    Məzənnə

    1 ABŞ dolları

    1,7000

    1 Avro

    2,0243

    100 Rusiya rublu

    2,2016

    1 Avstraliya dolları

    1,2027

    1 Belarus rublu

    0,5977

    1 BƏƏ dirhəmi

    0,4628

    100 Cənubi Koreya vonu

    0,1166

    1 Çexiya kronu

    0,0835

    1 Çin yuanı

    0,2460

    1 Danimarka kronu

    0,2709

    1 Gürcü larisi

    0,6331

    1 Honq Konq dolları

    0,2175

    1 Hindistan rupisi

    0,0188

    1 İngilis funt sterlinqi

    2,3260

    10 000 İran rialı

    -

    1 İsveç kronu

    0,1903

    1 İsveçrə frankı

    2,2166

    1 İsrail şekeli

    0,5508

    1 Kanada dolları

    1,2541

    1 Küveyt dinarı

    5,5385

    100 Qazaxıstan təngəsi

    0,3450

    1 Qətər rialı

    0,4664

    1 Qırğız somu

    0,0194

    100 Macarıstan forinti

    0,5371

    1 Moldova leyi

    0,1003

    1 Norveç kronu

    0,1772

    100 Özbək somu

    0,0138

    100 Pakistan rupisi

    0,6070

    1 Polşa zlotası

    0,4811

    1 Rumıniya leyi

    0,3977

    1 Serbiya dinarı

    0,0173

    1 Sinqapur dolları

    1,3437

    1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

    0,4533

    1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

    2,3409

    Türk lirəsi

    0,0390

    Türkmənistan manatı

    0,4857

    Ukrayna Qrivnası

    0,0395

    Yapon yeni

    1,0950

    Yeni Zelandiya dolları

    1,0265

    Qızıl

    8557,1030

    Gümüş

    138,2228

    Platin

    3553,4505

    Palladium

    2938,1440
