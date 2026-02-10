Ilham Aliyev WUF13 Azerbaijan-Armenia peace process XXV Winter Olympic Games
    Ilham Aliyev WUF13 Azerbaijan-Armenia peace process XXV Winter Olympic Games

    CBA currency exchange rates (10.02.2026)

    Finance
    • 10 February, 2026
    • 09:46
    CBA currency exchange rates (10.02.2026)

    According to the official exchange rates of the Central Bank of Azerbaijan for today, the US dollar remained unchanged at 1.7000 manats, the euro increased by 0.7% to 2.0243 manats, and 100 Russian rubles fell by 0.2% to 2.2016 manats.

    Currency

    Exchange rates

    1 USD (US dollar)

    1.7000

    1 EUR (Euro)

    2.0243

    100 RUB (Russian ruble)

    2.2016

    1 AUD (Australian dollar)

    1.2027

    1 BYN (Belarusian ruble)

    0.5977

    1 AED (UAE dirham)

    0.4628

    100 KRW (South Korean won)

    0.1166

    1 CZK (Czech koruna)

    0.0835

    1 CNY (Chinese yuan)

    0.2460

    1 DKK (Danish krone)

    0.2709

    1 GEL (Georgian lari)

    0.6331

    1 HKD (Hong Kong dollar)

    0.2175

    1 INR (Indian rupee)

    0.0188

    1 GBP (British pound)

    2.3260

    10,000 IRR (Iranian rial)

    -

    1 SEK (Swedish krona)

    0.1903

    1 CHF (Swiss franc)

    2.2166

    1 ILS (Israeli shekel)

    0.5508

    1 CAD (Canadian dollar)

    1.2541

    1 KWD (Kuwaiti dinar)

    5.5385

    1 KZT (Kazakhstani tenge)

    0.3450

    1 QAR (Qatari riyal)

    0.4664

    1 KGS (Kyrgyzstani som)

    0.0194

    100 HUF (Hungarian forint)

    0.5371

    1 MDL (Moldovan leu)

    0.1003

    1 NOK (Norwegian krone)

    0.1772

    100 ‎UZS (Uzbekistani som)

    0.0138

    100 PKR (Pakistani rupee)

    0.6070

    1 PLN (Polish złoty)

    0.4811

    1 RON (Romanian leu)

    0.3977

    1 RSD (Serbian dinar)

    0.0173

    1 SGD (Singapore dollar)

    1.3437

    1 SAR (Saudi Arabian riyal)

    0.4533

    1 SDR (IMF)

    2.3409

    1 TRY (Turkish lira)

    0.0390

    1TMT (New Turkmenistan Manat)

    0.4857

    1 UAH (Ukrainian hryvnia)

    0.0395

    100 JPY (Japanese yen)

    1.0950

    1 NZD (New Zealand dollar)

    1.0265

    Gold (1 ounce)

    8,557.1030

    Silver (1 ounce)

    138.2228

    Platinum (1 ounce)

    3,553.4505

    Palladium (1 ounce)

    2,938.1440
    Central Bank currency exchange rates CBA
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (10.02.2026)
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.02.2026)

    Latest News

    10:37

    Azerbaijani State Social Protection Fund posts 9% growth in expenditures

    Finance
    10:26

    Azeri Light crude rises to $71.21 per barrel

    Energy
    10:23
    Photo

    Azerbaijani minister holds meetings at int'l defense exhibition in Riyadh

    Military
    10:08
    Photo

    Reconstruction begins at Banovsha Golu reservoir in Azerbaijan's Qusar

    Infrastructure
    09:59

    Khush Choksy: US companies interested in participating in tenders in Azerbaijan

    Business
    09:46

    CBA currency exchange rates (10.02.2026)

    Finance
    09:37

    Choksy: Azerbaijan has significant potential for sustainable economic growth

    Foreign policy
    09:26

    Vice president of US Chamber of Commerce reveals purpose of delegation's visit to Azerbaijan

    Business
    09:25

    Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (10.02.2026)

    Finance
    All News Feed