В Новой Каледонии представлен документ, требующий полной независимости от Франции

Главный альянс сторонников независимости Новой Каледонии "Канакский социалистический фронт национального освобождения" (FLNKS) 3 февраля 2026 года представил общественности документ под названием "Соглашение по Канаки", требующий полной независимости территории от Франции.

Об этом Report сообщили в Бакинской инициативной группе.

Согласно информации, документ "Соглашение по Канаки" является ответом на Бужевальское соглашение, подготовленное по инициативе Франции и направленное на сохранение политического будущего Новой Каледонии в рамках колониального статус-кво, существовавшего на протяжении многих лет.

Данное соглашение является политическим ответом, критикующим ограничение Францией права народа Новой Каледонии на самоопределение. Этот документ также выражает четкую и принципиальную позицию против сохранения колониальной модели управления и институциональной зависимости, существовавшей в Новой Каледонии на протяжении многих лет.

Отметим, что Канакское соглашение было принято 26 апреля 2025 года в рамках конгресса, организованного FLNKS в Новой Каледонии. В ходе этого конгресса лидер движения Кристиан Тейн, находящийся в заключении во Франции, обратил внимание участников на то, что определение независимости должно осуществляться только на основе конкретной даты и четкой политической дорожной карты.