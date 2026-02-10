МЧС: В 2025 году на предприятиях выявлено почти 15 тыс. нарушений
В ходе проверок на предприятиях Азербайджана в 2025 году было зафиксировано 14 992 нарушения правил безопасности.
Как сообщает Report, об этом заявил начальник Государственного агентства по надзору за безопасным ведением работ в промышленности и горнодобывающей сфере МЧС Вюсал Агаев на пресс-конференции по итогам года.
По его словам, за отчетный период проверки были проведены на 3 561 потенциально опасном производственном объекте, где обследовано 37 569 единиц оборудования и установок.
По итогам технических осмотров составлено 6 603 акта, в которых и были отражены выявленные нарушения. Применены ограничения на использование 144 единиц оборудования, эксплуатируемых в опасных условиях.
Кроме того, в целях соблюдения требований технической безопасности была проверена квалификация 5 097 работников, которым выданы соответствующие подтверждающие документы. Также юридическим и физическим лицам выдано 1 087 выписок о регистрации объектов повышенной опасности в государственном реестре.
Вюсал Агаев добавил, что в течение года 2 696 юридическим и физическим лицам было выдано 14 325 сертификатов технической безопасности, зарегистрировано 5 494 экспертных заключения, а также оформлено 3 405 свидетельств на допуск транспортных средств к перевозке опасных грузов.