    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.12.2025)

    Финансы
    08 декабря, 2025
    09:10
    По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.

    Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,02% - до 1,9814 маната, а курс 100 российских рублей упал на 0,31% - до 2,2222 маната.

    Валюта

    Курс

    1 доллар США

    1,7000

    1 евро

    1,9814

    100 российских рублей

    2,2222

    1 австралийский доллар

    1,1295

    1 белорусский рубль

    0,5745

    1 болгарский лев

    1,0127

    1 дирхам ОАЭ

    0,4629

    100 южнокорейских вон

    0,1157

    1 чешская крона

    0,0819

    1 китайский юань

    0,2405

    1 датская крона

    0,2653

    1 грузинский лари

    0,6302

    1 гонконгский доллар

    0,2185

    1 индийская рупия

    0,0188

    1 британский фунт

    2,2681

    10 000 иранских риалов

    -

    1 шведская крона

    0,1811

    1 швейцарский франк

    2,1161

    1 израильский шекель

    0,5249

    1 канадский доллар

    1,2298

    1 кувейтский динар

    5,5403

    100 казахстанских тенге

    0,3361

    1 катарский риал

    0,4664

    1 киргизский сом

    0,0195

    100 венгерских форинтов

    0,5186

    1 молдавский лей

    0,1002

    1 норвежская крона

    0,1683

    100 узбекских сомов

    0,0142

    100 пакистанских рупий

    0,6058

    1 польский злотый

    0,4684

    1 румынский лей

    0,3890

    1 сербский динар

    0,0169

    1 сингапурский доллар

    1,3123

    1 Риал Саудовской Аравии

    0,4529

    1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

    2,3181

    1 Турецкая лира

    0,0399

    1 Туркменский манат

    0,4857

    1 Украинская гривна

    0,0405

    100 Японских йен

    1,0962

    1 Новозеландский доллар

    0,9835

    Золото

    7154,1695

    Серебро

    98,5236

    Платина

    2827,6780

    Палладий

    2494,6140
    Лента новостей