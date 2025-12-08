Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.12.2025)
- 08 декабря, 2025
- 09:10
По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,02% - до 1,9814 маната, а курс 100 российских рублей упал на 0,31% - до 2,2222 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 доллар США
|
1,7000
|
1 евро
|
1,9814
|
100 российских рублей
|
2,2222
|
1 австралийский доллар
|
1,1295
|
1 белорусский рубль
|
0,5745
|
1 болгарский лев
|
1,0127
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4629
|
100 южнокорейских вон
|
0,1157
|
1 чешская крона
|
0,0819
|
1 китайский юань
|
0,2405
|
1 датская крона
|
0,2653
|
1 грузинский лари
|
0,6302
|
1 гонконгский доллар
|
0,2185
|
1 индийская рупия
|
0,0188
|
1 британский фунт
|
2,2681
|
10 000 иранских риалов
|
-
|
1 шведская крона
|
0,1811
|
1 швейцарский франк
|
2,1161
|
1 израильский шекель
|
0,5249
|
1 канадский доллар
|
1,2298
|
1 кувейтский динар
|
5,5403
|
100 казахстанских тенге
|
0,3361
|
1 катарский риал
|
0,4664
|
1 киргизский сом
|
0,0195
|
100 венгерских форинтов
|
0,5186
|
1 молдавский лей
|
0,1002
|
1 норвежская крона
|
0,1683
|
100 узбекских сомов
|
0,0142
|
100 пакистанских рупий
|
0,6058
|
1 польский злотый
|
0,4684
|
1 румынский лей
|
0,3890
|
1 сербский динар
|
0,0169
|
1 сингапурский доллар
|
1,3123
|
1 Риал Саудовской Аравии
|
0,4529
|
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
|
2,3181
|
1 Турецкая лира
|
0,0399
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0405
|
100 Японских йен
|
1,0962
|
1 Новозеландский доллар
|
0,9835
|
Золото
|
7154,1695
|
Серебро
|
98,5236
|
Платина
|
2827,6780
|
Палладий
|
2494,6140