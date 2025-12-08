İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (08.12.2025)

    Maliyyə
    • 08 dekabr, 2025
    • 09:05
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

    "Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,02 % artaraq 1,9814 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,31 % azalarar 2,2222 manat təşkil edib.

    Valyuta

    Məzənnə

    1 ABŞ dolları

    1,7000

    1 Avro

    1,9814

    100 Rusiya rublu

    2,2222

    1 Avstraliya dolları

    1,1295

    1 Belarus rublu

    0,5745

    1 Bolqarıstan levi

    1,0127

    1 BƏƏ dirhəmi

    0,4629

    100 Cənubi Koreya vonu

    0,1157

    1 Çexiya kronu

    0,0819

    1 Çin yuanı

    0,2405

    1 Danimarka kronu

    0,2653

    1 Gürcü larisi

    0,6302

    1 Honq Konq dolları

    0,2185

    1 Hindistan rupisi

    0,0188

    1 İngilis funt sterlinqi

    2,2681

    10 000 İran rialı

    -

    1 İsveç kronu

    0,1811

    1 İsveçrə frankı

    2,1161

    1 İsrail şekeli

    0,5249

    1 Kanada dolları

    1,2298

    1 Küveyt dinarı

    5,5403

    100 Qazaxıstan təngəsi

    0,3361

    1 Qətər rialı

    0,4664

    1 Qırğız somu

    0,0195

    100 Macarıstan forinti

    0,5186

    1 Moldova leyi

    0,1002

    1 Norveç kronu

    0,1683

    100 Özbək somu

    0,0142

    100 Pakistan rupisi

    0,6058

    1 Polşa zlotası

    0,4684

    1 Rumıniya leyi

    0,3890

    1 Serbiya dinarı

    0,0169

    1 Sinqapur dolları

    1,3123

    1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

    0,4529

    1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

    2,3181

    Türk lirəsi

    0,0399

    Türkmənistan manatı

    0,4857

    Ukrayna Qrivnası

    0,0405

    Yapon yeni

    1,0962

    Yeni Zelandiya dolları

    0,9835

    Qızıl

    7154,1695

    Gümüş

    98,5236

    Platin

    2827,6780

    Palladium

    2494,6140
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.12.2025)

