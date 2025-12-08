Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (08.12.2025)
- 08 dekabr, 2025
- 09:05
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
"Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,02 % artaraq 1,9814 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,31 % azalarar 2,2222 manat təşkil edib.
|
Valyuta
|
Məzənnə
|
1 ABŞ dolları
|
1,7000
|
1 Avro
|
1,9814
|
100 Rusiya rublu
|
2,2222
|
1 Avstraliya dolları
|
1,1295
|
1 Belarus rublu
|
0,5745
|
1 Bolqarıstan levi
|
1,0127
|
1 BƏƏ dirhəmi
|
0,4629
|
100 Cənubi Koreya vonu
|
0,1157
|
1 Çexiya kronu
|
0,0819
|
1 Çin yuanı
|
0,2405
|
1 Danimarka kronu
|
0,2653
|
1 Gürcü larisi
|
0,6302
|
1 Honq Konq dolları
|
0,2185
|
1 Hindistan rupisi
|
0,0188
|
1 İngilis funt sterlinqi
|
2,2681
|
10 000 İran rialı
|
-
|
1 İsveç kronu
|
0,1811
|
1 İsveçrə frankı
|
2,1161
|
1 İsrail şekeli
|
0,5249
|
1 Kanada dolları
|
1,2298
|
1 Küveyt dinarı
|
5,5403
|
100 Qazaxıstan təngəsi
|
0,3361
|
1 Qətər rialı
|
0,4664
|
1 Qırğız somu
|
0,0195
|
100 Macarıstan forinti
|
0,5186
|
1 Moldova leyi
|
0,1002
|
1 Norveç kronu
|
0,1683
|
100 Özbək somu
|
0,0142
|
100 Pakistan rupisi
|
0,6058
|
1 Polşa zlotası
|
0,4684
|
1 Rumıniya leyi
|
0,3890
|
1 Serbiya dinarı
|
0,0169
|
1 Sinqapur dolları
|
1,3123
|
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
|
0,4529
|
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)
|
2,3181
|
Türk lirəsi
|
0,0399
|
Türkmənistan manatı
|
0,4857
|
Ukrayna Qrivnası
|
0,0405
|
Yapon yeni
|
1,0962
|
Yeni Zelandiya dolları
|
0,9835
|
Qızıl
|
7154,1695
|
Gümüş
|
98,5236
|
Platin
|
2827,6780
|
Palladium
|
2494,6140