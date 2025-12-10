Avropa çempionatı: Azərbaycan millisinin seçmə mərhələnin II raunddundakı rəqibləri bəlli olub
Futbol
- 10 dekabr, 2025
- 15:53
17 yaşadək futbolçulardan ibarət Azərbaycan millisinin Avropa çempionatının 2025/2026 mövsümü üzrə seçmə mərhələsinin II raundundakı rəqibləri bəlli olub.
"Report" xəbər verir ki, yığma B Liqasının 2-ci qrupunda yer alacaq.
U-17 Bolqarıstan, Litva və Malta yığmaları ilə üz-üzə gələcək.
