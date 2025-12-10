İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    Avropa çempionatı: Azərbaycan millisinin seçmə mərhələnin II raunddundakı rəqibləri bəlli olub

    Futbol
    10 dekabr, 2025
    • 15:53
    Avropa çempionatı: Azərbaycan millisinin seçmə mərhələnin II raunddundakı rəqibləri bəlli olub

    17 yaşadək futbolçulardan ibarət Azərbaycan millisinin Avropa çempionatının 2025/2026 mövsümü üzrə seçmə mərhələsinin II raundundakı rəqibləri bəlli olub.

    "Report" xəbər verir ki, yığma B Liqasının 2-ci qrupunda yer alacaq.

    U-17 Bolqarıstan, Litva və Malta yığmaları ilə üz-üzə gələcək.

    Azərbaycanın U-17 millisi Avropa çempionatı seçmə mərhələ

