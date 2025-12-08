CBA currency exchange rates (08.12.2025)
- 08 December, 2025
- 09:42
According to the official exchange rates of the Central Bank of Azerbaijan for today, the US dollar remained unchanged at 1.7000 manats, the euro went down by 0.02% to 1.9814 manats, and 100 Russian rubles increased by 0.31% to 2.2222 manats.
|
Currency
|
Exchange rates
|
1 USD (US dollar)
|
1.7000
|
1 EUR (Euro)
|
1.9814
|
100 RUB (Russian ruble)
|
2.2222
|
1 AUD (Australian dollar)
|
1.1295
|
1 BYN (Belarusian ruble)
|
0.5745
|
1 BGN (Bulgarian lev)
|
1.0127
|
1 AED (UAE dirham)
|
0.4629
|
100 KRW (South Korean won)
|
0.1157
|
1 CZK (Czech koruna)
|
0.0819
|
1 CNY (Chinese yuan)
|
0.2405
|
1 DKK (Danish krone)
|
0.2653
|
1 GEL (Georgian lari)
|
0.6302
|
1 HKD (Hong Kong dollar)
|
0.2185
|
1 INR (Indian rupee)
|
0.0188
|
1 GBP (British pound)
|
2.2681
|
10,000 IRR (Iranian rial)
|
-
|
1 SEK (Swedish krona)
|
0.1811
|
1 CHF (Swiss franc)
|
2.1161
|
1 ILS (Israeli shekel)
|
0.5249
|
1 CAD (Canadian dollar)
|
1.2298
|
1 KWD (Kuwaiti dinar)
|
5.5403
|
1 KZT (Kazakhstani tenge)
|
0.3361
|
1 QAR (Qatari riyal)
|
0.4664
|
1 KGS (Kyrgyzstani som)
|
0.0195
|
100 HUF (Hungarian forint)
|
0.5186
|
1 MDL (Moldovan leu)
|
0.1002
|
1 NOK (Norwegian krone)
|
0.1683
|
100 UZS (Uzbekistani som)
|
0.0142
|
100 PKR (Pakistani rupee)
|
0.6058
|
1 PLN (Polish złoty)
|
0.4684
|
1 RON (Romanian leu)
|
0.3890
|
1 RSD (Serbian dinar)
|
0.0169
|
1 SGD (Singapore dollar)
|
1.3123
|
1 SAR (Saudi Arabian riyal)
|
0.4529
|
1 SDR (IMF)
|
2.3181
|
1 TRY (Turkish lira)
|
0.0399
|
1TMT (New Turkmenistan Manat)
|
0.4857
|
1 UAH (Ukrainian hryvnia)
|
0.0405
|
100 JPY (Japanese yen)
|
1.0962
|
1 NZD (New Zealand dollar)
|
0.9835
|
Gold (1 ounce)
|
7,154.1695
|
Silver (1 ounce)
|
98.5236
|
Platinum (1 ounce)
|
2,827.6780
|
Palladium (1 ounce)
|
2,494.6140