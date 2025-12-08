Ilham Aliyev WUF13 Budget package Volunteer Week
    Finance
    • 08 December, 2025
    • 09:42
    CBA currency exchange rates (08.12.2025)

    According to the official exchange rates of the Central Bank of Azerbaijan for today, the US dollar remained unchanged at 1.7000 manats, the euro went down by 0.02% to 1.9814 manats, and 100 Russian rubles increased by 0.31% to 2.2222 manats.

    Currency

    Exchange rates

    1 USD (US dollar)

    1.7000

    1 EUR (Euro)

    1.9814

    100 RUB (Russian ruble)

    2.2222

    1 AUD (Australian dollar)

    1.1295

    1 BYN (Belarusian ruble)

    0.5745

    1 BGN (Bulgarian lev)

    1.0127

    1 AED (UAE dirham)

    0.4629

    100 KRW (South Korean won)

    0.1157

    1 CZK (Czech koruna)

    0.0819

    1 CNY (Chinese yuan)

    0.2405

    1 DKK (Danish krone)

    0.2653

    1 GEL (Georgian lari)

    0.6302

    1 HKD (Hong Kong dollar)

    0.2185

    1 INR (Indian rupee)

    0.0188

    1 GBP (British pound)

    2.2681

    10,000 IRR (Iranian rial)

    -

    1 SEK (Swedish krona)

    0.1811

    1 CHF (Swiss franc)

    2.1161

    1 ILS (Israeli shekel)

    0.5249

    1 CAD (Canadian dollar)

    1.2298

    1 KWD (Kuwaiti dinar)

    5.5403

    1 KZT (Kazakhstani tenge)

    0.3361

    1 QAR (Qatari riyal)

    0.4664

    1 KGS (Kyrgyzstani som)

    0.0195

    100 HUF (Hungarian forint)

    0.5186

    1 MDL (Moldovan leu)

    0.1002

    1 NOK (Norwegian krone)

    0.1683

    100 ‎UZS (Uzbekistani som)

    0.0142

    100 PKR (Pakistani rupee)

    0.6058

    1 PLN (Polish złoty)

    0.4684

    1 RON (Romanian leu)

    0.3890

    1 RSD (Serbian dinar)

    0.0169

    1 SGD (Singapore dollar)

    1.3123

    1 SAR (Saudi Arabian riyal)

    0.4529

    1 SDR (IMF)

    2.3181

    1 TRY (Turkish lira)

    0.0399

    1TMT (New Turkmenistan Manat)

    0.4857

    1 UAH (Ukrainian hryvnia)

    0.0405

    100 JPY (Japanese yen)

    1.0962

    1 NZD (New Zealand dollar)

    0.9835

    Gold (1 ounce)

    7,154.1695

    Silver (1 ounce)

    98.5236

    Platinum (1 ounce)

    2,827.6780

    Palladium (1 ounce)

    2,494.6140
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (08.12.2025)
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.12.2025)

