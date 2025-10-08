Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.10.2025)
- 08 октября, 2025
- 09:28
По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,7% и составил 1,9748 маната, а курс 100 российских рублей вырос на 0,8% - до 2,0643 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 доллар США
|
1,7000
|
1 евро
|
1,9748
|
100 российских рублей
|
2,0643
|
1 австралийский доллар
|
1,1156
|
1 белорусский рубль
|
0,5592
|
1 болгарский лев
|
1,0099
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
100 южнокорейских вон
|
0,1197
|
1 чешская крона
|
0,0810
|
1 китайский юань
|
0,2387
|
1 датская крона
|
0,2645
|
1 грузинский лари
|
0,6267
|
1 гонконгский доллар
|
0,2184
|
1 индийская рупия
|
0,0192
|
1 британский фунт
|
2,2767
|
10 000 иранских риалов
|
-
|
1 шведская крона
|
0,1800
|
1 швейцарский франк
|
2,1222
|
1 израильский шекель
|
0,5176
|
1 канадский доллар
|
1,2173
|
1 кувейтский динар
|
5,5499
|
100 казахстанских тенге
|
0,3143
|
1 катарский риал
|
0,4664
|
1 киргизский сом
|
0,0195
|
100 венгерских форинтов
|
0,5021
|
1 молдавский лей
|
0,1020
|
1 норвежская крона
|
0,1700
|
100 узбекских сомов
|
0,0141
|
100 пакистанских рупий
|
0,6043
|
1 польский злотый
|
0,4642
|
1 румынский лей
|
0,3873
|
1 сербский динар
|
0,0169
|
1 сингапурский доллар
|
1,3123
|
1 Риал Саудовской Аравии
|
0,4532
|
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
|
2,3224
|
1 Турецкая лира
|
0,0408
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0411
|
100 Японских йен
|
1,1155
|
1 Новозеландский доллар
|
0,9762
|
Золото
|
6842,7295
|
Серебро
|
82,4534
|
Платина
|
2825,7570
|
Палладий
|
2332,4595