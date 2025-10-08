Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.10.2025)

    Финансы
    • 08 октября, 2025
    • 09:28
    По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

    Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,7% и составил 1,9748 маната, а курс 100 российских рублей вырос на 0,8% - до 2,0643 маната.

    Валюта

    Курс

    1 доллар США

    1,7000

    1 евро

    1,9748

    100 российских рублей

    2,0643

    1 австралийский доллар

    1,1156

    1 белорусский рубль

    0,5592

    1 болгарский лев

    1,0099

    1 дирхам ОАЭ

    0,4628

    100 южнокорейских вон

    0,1197

    1 чешская крона

    0,0810

    1 китайский юань

    0,2387

    1 датская крона

    0,2645

    1 грузинский лари

    0,6267

    1 гонконгский доллар

    0,2184

    1 индийская рупия

    0,0192

    1 британский фунт

    2,2767

    10 000 иранских риалов

    -

    1 шведская крона

    0,1800

    1 швейцарский франк

    2,1222

    1 израильский шекель

    0,5176

    1 канадский доллар

    1,2173

    1 кувейтский динар

    5,5499

    100 казахстанских тенге

    0,3143

    1 катарский риал

    0,4664

    1 киргизский сом

    0,0195

    100 венгерских форинтов

    0,5021

    1 молдавский лей

    0,1020

    1 норвежская крона

    0,1700

    100 узбекских сомов

    0,0141

    100 пакистанских рупий

    0,6043

    1 польский злотый

    0,4642

    1 румынский лей

    0,3873

    1 сербский динар

    0,0169

    1 сингапурский доллар

    1,3123

    1 Риал Саудовской Аравии

    0,4532

    1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

    2,3224

    1 Турецкая лира

    0,0408

    1 Туркменский манат

    0,4857

    1 Украинская гривна

    0,0411

    100 Японских йен

    1,1155

    1 Новозеландский доллар

    0,9762

    Золото

    6842,7295

    Серебро

    82,4534

    Платина

    2825,7570

    Палладий

    2332,4595
