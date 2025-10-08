Ilham Aliyev 3rd CIS Games Organization of Turkic States OTS Gabala Summit-2025 Turkic World
    CBA currency exchange rates (08.10.2025)

    Finance
    • 08 October, 2025
    • 09:44
    According to the official exchange rates of the Central Bank of Azerbaijan for today, the US dollar remained unchanged at 1.7000 manats, the euro went down by 0.2% to 1.9748 manats, and 100 Russian rubles increased by 0.8% to 2.0643 manats.

    Currency

    Exchange rates

    1 USD (US dollar)

    1.7000

    1 EUR (Euro)

    1.9748

    100 RUB (Russian ruble)

    2.0643

    1 AUD (Australian dollar)

    1.1156

    1 BYN (Belarusian ruble)

    0.5592

    1 BGN (Bulgarian lev)

    1.0099

    1 AED (UAE dirham)

    0.4628

    100 KRW (South Korean won)

    0.1197

    1 CZK (Czech koruna)

    0.0810

    1 CNY (Chinese yuan)

    0.2387

    1 DKK (Danish krone)

    0.2645

    1 GEL (Georgian lari)

    0.6267

    1 HKD (Hong Kong dollar)

    0.2184

    1 INR (Indian rupee)

    0.0192

    1 GBP (British pound)

    2.2767

    10,000 IRR (Iranian rial)

    -

    1 SEK (Swedish krona)

    0.1800

    1 CHF (Swiss franc)

    2.1222

    1 ILS (Israeli shekel)

    0.5176

    1 CAD (Canadian dollar)

    1.2173

    1 KWD (Kuwaiti dinar)

    5.5499

    1 KZT (Kazakhstani tenge)

    0.3143

    1 QAR (Qatari riyal)

    0.4664

    1 KGS (Kyrgyzstani som)

    0.0195

    100 HUF (Hungarian forint)

    0.5021

    1 MDL (Moldovan leu)

    0.1020

    1 NOK (Norwegian krone)

    0.1700

    100 ‎UZS (Uzbekistani som)

    0.0141

    100 PKR (Pakistani rupee)

    0.6043

    1 PLN (Polish złoty)

    0.4642

    1 RON (Romanian leu)

    0.3873

    1 RSD (Serbian dinar)

    0.0169

    1 SGD (Singapore dollar)

    1.3123

    1 SAR (Saudi Arabian riyal)

    0.4532

    1 SDR (IMF)

    2.3224

    1 TRY (Turkish lira)

    0.0408

    1TMT (New Turkmenistan Manat)

    0.4857

    1 UAH (Ukrainian hryvnia)

    0.0411

    100 JPY (Japanese yen)

    1.1155

    1 NZD (New Zealand dollar)

    0.9762

    Gold (1 ounce)

    6,842.7295

    Silver (1 ounce)

    82.4534

    Platinum (1 ounce)

    2,825.7570

    Palladium (1 ounce)

    2,332.4595
    CBA currency exchange rates
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (08.10.2025)
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.10.2025)

