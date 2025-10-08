İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (08.10.2025)

    Maliyyə
    • 08 oktyabr, 2025
    • 09:07
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (08.10.2025)

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

    "Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,7 % azalaraq 1,9748 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,8 % artaraq 2,0643 manat təşkil edib.

    Valyuta

    Məzənnə

    1 ABŞ dolları

    1,7000

    1 Avro

    1,9748

    100 Rusiya rublu

    2,0643

    1 Avstraliya dolları

    1,1156

    1 Belarus rublu

    0,5592

    1 Bolqarıstan levi

    1,0099

    1 BƏƏ dirhəmi

    0,4628

    100 Cənubi Korea vonu

    0,1197

    1 Çexiya kronu

    0,0810

    1 Çin yuanı

    0,2387

    1 Danimarka kronu

    0,2645

    1 Gürcü larisi

    0,6267

    1 Honq Konq dolları

    0,2184

    1 Hindistan rupisi

    0,0192

    1 İngilis funt sterlinqi

    2,2767

    10 000 İran rialı

    -

    1 İsveç kronu

    0,1800

    1 İsveçrə frankı

    2,1222

    1 İsrail şekeli

    0,5176

    1 Kanada dolları

    1,2173

    1 Küveyt dinarı

    5,5499

    100 Qazaxıstan təngəsi

    0,3143

    1 Qətər rialı

    0,4664

    1 Qırğız somu

    0,0195

    100 Macarıstan forinti

    0,5021

    1 Moldova leyi

    0,1020

    1 Norveç kronu

    0,1700

    100 Özbək somu

    0,0141

    100 Pakistan rupisi

    0,6043

    1 Polşa zlotası

    0,4642

    1 Rumıniya leyi

    0,3873

    1 Serbiya dinarı

    0,0169

    1 Sinqapur dolları

    1,3123

    1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

    0,4532

    1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

    2,3224

    Türk lirəsi

    0,0408

    Türkmənistan manatı

    0,4857

    Ukrayna Qrivnası

    0,0411

    Yapon yeni

    1,1155

    Yeni Zelandiya dolları

    0,9762

    Qızıl

    6842,7295

    Gümüş

    82,4534

    Platin

    2825,7570

    Palladium

    2332,4595
