Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.12.2025)
- 04 декабря, 2025
- 09:23
По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,1% - до 1,9817 маната, а курс 100 российских рублей - на 0,6% - до 2,2074 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 доллар США
|
1,7000
|
1 евро
|
1,9817
|
100 российских рублей
|
2,2074
|
1 австралийский доллар
|
1,1243
|
1 белорусский рубль
|
0,5745
|
1 болгарский лев
|
1,0132
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4629
|
100 южнокорейских вон
|
0,1153
|
1 чешская крона
|
0,0822
|
1 китайский юань
|
0,2405
|
1 датская крона
|
0,2653
|
1 грузинский лари
|
0,6299
|
1 гонконгский доллар
|
0,2184
|
1 индийская рупия
|
0,0188
|
1 британский фунт
|
2,2664
|
10 000 иранских риалов
|
-
|
1 шведская крона
|
0,1811
|
1 швейцарский франк
|
2,1227
|
1 израильский шекель
|
0,5259
|
1 канадский доллар
|
1,2178
|
1 кувейтский динар
|
5,5399
|
100 казахстанских тенге
|
0,3381
|
1 катарский риал
|
0,4664
|
1 киргизский сом
|
0,0195
|
100 венгерских форинтов
|
0,5200
|
1 молдавский лей
|
0,1004
|
1 норвежская крона
|
0,1689
|
100 узбекских сомов
|
0,0143
|
100 пакистанских рупий
|
0,6036
|
1 польский злотый
|
0,4689
|
1 румынский лей
|
0,3892
|
1 сербский динар
|
0,0169
|
1 сингапурский доллар
|
1,3113
|
1 Риал Саудовской Аравии
|
0,4530
|
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
|
2,3189
|
1 Турецкая лира
|
0,0400
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0403
|
100 Японских йен
|
1,0934
|
1 Новозеландский доллар
|
0,9811
|
Золото
|
7134,9425
|
Серебро
|
98,8974
|
Платина
|
2824,5415
|
Палладий
|
2465,7225