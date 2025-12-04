Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.12.2025)

    Финансы
    • 04 декабря, 2025
    • 09:23
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.12.2025)

    По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.

    Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,1% - до 1,9817 маната, а курс 100 российских рублей - на 0,6% - до 2,2074 маната.

    Валюта

    Курс

    1 доллар США

    1,7000

    1 евро

    1,9817

    100 российских рублей

    2,2074

    1 австралийский доллар

    1,1243

    1 белорусский рубль

    0,5745

    1 болгарский лев

    1,0132

    1 дирхам ОАЭ

    0,4629

    100 южнокорейских вон

    0,1153

    1 чешская крона

    0,0822

    1 китайский юань

    0,2405

    1 датская крона

    0,2653

    1 грузинский лари

    0,6299

    1 гонконгский доллар

    0,2184

    1 индийская рупия

    0,0188

    1 британский фунт

    2,2664

    10 000 иранских риалов

    -

    1 шведская крона

    0,1811

    1 швейцарский франк

    2,1227

    1 израильский шекель

    0,5259

    1 канадский доллар

    1,2178

    1 кувейтский динар

    5,5399

    100 казахстанских тенге

    0,3381

    1 катарский риал

    0,4664

    1 киргизский сом

    0,0195

    100 венгерских форинтов

    0,5200

    1 молдавский лей

    0,1004

    1 норвежская крона

    0,1689

    100 узбекских сомов

    0,0143

    100 пакистанских рупий

    0,6036

    1 польский злотый

    0,4689

    1 румынский лей

    0,3892

    1 сербский динар

    0,0169

    1 сингапурский доллар

    1,3113

    1 Риал Саудовской Аравии

    0,4530

    1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

    2,3189

    1 Турецкая лира

    0,0400

    1 Туркменский манат

    0,4857

    1 Украинская гривна

    0,0403

    100 Японских йен

    1,0934

    1 Новозеландский доллар

    0,9811

    Золото

    7134,9425

    Серебро

    98,8974

    Платина

    2824,5415

    Палладий

    2465,7225
