Министр: В Азербайджане молодежи постоянно оказывается всесторонняя поддержка

В Азербайджане молодежи постоянно оказывается всесторонняя поддержка.

Как сообщает корреспондент Report из Ханкенди, об этом сказал министр молодежи и спорта Фарид Гаибов на XI Форуме молодежи Азербайджана.

По его словам, в этом году отмечается 30-летие Форума молодежи Азербайджана, и проведение юбилейного мероприятия в освобожденном городе Ханкенди имеет особое символическое значение:

"В стране последовательно проводится молодежная политика, молодежи оказывается всесторонняя поддержка. В Ханкенди, а также в освобожденных городах и районах постоянно организуются различные международные мероприятия. Карабахский регион стремительно восстанавливается на основе современных принципов градостроительства. Каждая из этих работ вносит вклад в будущее молодежи".

Министр также отметил, что в 2026 году город Геранбой объявлен "Молодежной столицей", в связи с чем планируется проведение ряда мероприятий.