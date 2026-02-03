Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах День молодежи Азербайджана
    Министр: В Азербайджане молодежи постоянно оказывается всесторонняя поддержка

    Внутренняя политика
    • 03 февраля, 2026
    • 11:28
    В Азербайджане молодежи постоянно оказывается всесторонняя поддержка.

    Как сообщает корреспондент Report из Ханкенди, об этом сказал министр молодежи и спорта Фарид Гаибов на XI Форуме молодежи Азербайджана.

    По его словам, в этом году отмечается 30-летие Форума молодежи Азербайджана, и проведение юбилейного мероприятия в освобожденном городе Ханкенди имеет особое символическое значение:

    "В стране последовательно проводится молодежная политика, молодежи оказывается всесторонняя поддержка. В Ханкенди, а также в освобожденных городах и районах постоянно организуются различные международные мероприятия. Карабахский регион стремительно восстанавливается на основе современных принципов градостроительства. Каждая из этих работ вносит вклад в будущее молодежи".

    Министр также отметил, что в 2026 году город Геранбой объявлен "Молодежной столицей", в связи с чем планируется проведение ряда мероприятий.

    Nazir: Azərbaycanda gənclərə daim hərtərəfli dəstək göstərilir
