Восемь дзюдоистов представят Азербайджан на турнире в Париже
Индивидуальные
- 03 февраля, 2026
- 11:31
Азербайджан на турнире серии "Большой шлем" по дзюдо в Париже представят восемь спортсменов.
Как сообщает Report со ссылкой на Федерация дзюдо Азербайджана, национальная сборная выступит под руководством главного тренера мужской команды Рихарда Траутмана и старших тренеров Эльхана Мамедова и Славко Текича.
Азербайджанские дзюдоисты будут представлены в пяти весовых категориях. На татами выйдут Балабяй Агаев (60 кг), Назир Талыбов и Руслан Пашаев (оба - 66 кг), Зелим Цкаев и Вюсал Гяляндярзаде (оба - 81 кг), Адждар Багиров (100 кг), а также Ушанги Кокаури и Кянан Насибов (+100 кг).
Отметим, в престижном турнире, который пройдет в столице Франции 7-8 февраля, примут участие 526 дзюдоистов из 82 стран.
