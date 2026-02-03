İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” Gənclər Günü
    Parisdəki "Böyük Dəbilqə"də Azərbaycanı səkkiz cüdoçu təmsil edəcək

    03 fevral, 2026
    • 11:02
    Parisdəki Böyük Dəbilqədə Azərbaycanı səkkiz cüdoçu təmsil edəcək

    Fevralın 7-8-də Fransanın paytaxtı Parisdə keçiriləcək "Böyük Dəbilqə" turnirində Azərbaycanı 8 cüdoçu təmsil edəcək.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Cüdo Federasiyasından məlumat verilib.

    Ölkə nüfuzlu yarışda kişilərdən ibarət millinin baş məşqçisi Riçard Trautman, böyük məşqçilər Elxan Məmmədov və Slavko Tekiçin rəhbərliyi altında 5 çəki dərəcəsində 8 cüdoçu ilə təmsil olunacaq.

    Balabəy Ağayev (60 kq), Nazir Talıbov, Ruslan Paşayev (hər ikisi 66 kq), Zelim Tçkayev, Vüsal Qələndərzadə (hər ikisi 81 kq), Əjdər Bağırov (100 kq), Uşanqi Kokauri və Kənan Nəsibov (+100 kq) tatamiyə çıxacaqlar.

    Qeyd edək ki, turnirdə 82 ölkədən 526 idmançı mübarizə aparacaq.

    Восемь дзюдоистов представят Азербайджан на турнире в Париже

