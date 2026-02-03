İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” Gənclər Günü
    "Xankəndi" heyətini "Neftçi"nin sabiq futbolçusu ilə gücləndirib

    Futbol
    03 fevral, 2026
    • 12:26
    Xankəndi heyətini Neftçinin sabiq futbolçusu ilə gücləndirib

    Azərbaycanın II Liqa təmsilçisi "Xankəndi" heyətini "Neftçi"nin sabiq futbolçusu Əli Mürsəlovla gücləndirib.

    "Report" klubun mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, yarımmüdafiəçi ilə mövsümün sonuna qədər müqavilə imzalanıb.

    24 yaşlı futbolçunun son iş yeri I Liqa klubu "Baku Sportinq" olub.

    Qeyd edək ki, Ə.Mürsəlov karyerası ərzində "Neftçi" ilə yanaşı, "Turan Tovuz" və "Zirə"nin də formasını geyinib.

    Azərbaycan II Liqası

