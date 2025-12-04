Ilham Aliyev Path to Victory WUF13 Budget package UEFA Champions League Organization of Turkic States
    CBA currency exchange rates (04.12.2025)

    Finance
    • 04 December, 2025
    • 09:32
    CBA currency exchange rates (04.12.2025)

    According to the official exchange rates of the Central Bank of Azerbaijan for today, the US dollar remained unchanged at 1.7000 manats, the euro increased by 0.1% to 1.9817 manats, and 100 Russian rubles rose by 0.6% to 2.2074 manats.

    Currency

    Exchange rates

    1 USD (US dollar)

    1.7000

    1 EUR (Euro)

    1.9817

    100 RUB (Russian ruble)

    2.2074

    1 AUD (Australian dollar)

    1.1243

    1 BYN (Belarusian ruble)

    0.5745

    1 BGN (Bulgarian lev)

    1.0132

    1 AED (UAE dirham)

    0.4629

    100 KRW (South Korean won)

    0.1153

    1 CZK (Czech koruna)

    0.0822

    1 CNY (Chinese yuan)

    0.2405

    1 DKK (Danish krone)

    0.2653

    1 GEL (Georgian lari)

    0.6299

    1 HKD (Hong Kong dollar)

    0.2184

    1 INR (Indian rupee)

    0.0188

    1 GBP (British pound)

    2.2664

    10,000 IRR (Iranian rial)

    -

    1 SEK (Swedish krona)

    0.1811

    1 CHF (Swiss franc)

    2.1227

    1 ILS (Israeli shekel)

    0.5259

    1 CAD (Canadian dollar)

    1.2178

    1 KWD (Kuwaiti dinar)

    5.5399

    1 KZT (Kazakhstani tenge)

    0.3381

    1 QAR (Qatari riyal)

    0.4664

    1 KGS (Kyrgyzstani som)

    0.0195

    100 HUF (Hungarian forint)

    0.5200

    1 MDL (Moldovan leu)

    0.1004

    1 NOK (Norwegian krone)

    0.1689

    100 ‎UZS (Uzbekistani som)

    0.0143

    100 PKR (Pakistani rupee)

    0.6036

    1 PLN (Polish złoty)

    0.4689

    1 RON (Romanian leu)

    0.3892

    1 RSD (Serbian dinar)

    0.0169

    1 SGD (Singapore dollar)

    1.3113

    1 SAR (Saudi Arabian riyal)

    0.4530

    1 SDR (IMF)

    2.3189

    1 TRY (Turkish lira)

    0.0400

    1TMT (New Turkmenistan Manat)

    0.4857

    1 UAH (Ukrainian hryvnia)

    0.0403

    100 JPY (Japanese yen)

    1.0934

    1 NZD (New Zealand dollar)

    0.9811

    Gold (1 ounce)

    7134.9425

    Silver (1 ounce)

    98.8974

    Platinum (1 ounce)

    2824.5415

    Palladium (1 ounce)

    2465.7225
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (04.12.2025)
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.12.2025)

