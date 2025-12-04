Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (04.12.2025)
- 04 dekabr, 2025
- 09:05
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
"Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,1 % artaraq 1,9817 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,6 % artaraq 2,2074 manat təşkil edib.
|
Valyuta
|
Məzənnə
|
1 ABŞ dolları
|
1,7000
|
1 Avro
|
1,9817
|
100 Rusiya rublu
|
2,2074
|
1 Avstraliya dolları
|
1,1243
|
1 Belarus rublu
|
0,5745
|
1 Bolqarıstan levi
|
1,0132
|
1 BƏƏ dirhəmi
|
0,4629
|
100 Cənubi Koreya vonu
|
0,1153
|
1 Çexiya kronu
|
0,0822
|
1 Çin yuanı
|
0,2405
|
1 Danimarka kronu
|
0,2653
|
1 Gürcü larisi
|
0,6299
|
1 Honq Konq dolları
|
0,2184
|
1 Hindistan rupisi
|
0,0188
|
1 İngilis funt sterlinqi
|
2,2664
|
10 000 İran rialı
|
-
|
1 İsveç kronu
|
0,1811
|
1 İsveçrə frankı
|
2,1227
|
1 İsrail şekeli
|
0,5259
|
1 Kanada dolları
|
1,2178
|
1 Küveyt dinarı
|
5,5399
|
100 Qazaxıstan təngəsi
|
0,3381
|
1 Qətər rialı
|
0,4664
|
1 Qırğız somu
|
0,0195
|
100 Macarıstan forinti
|
0,5200
|
1 Moldova leyi
|
0,1004
|
1 Norveç kronu
|
0,1689
|
100 Özbək somu
|
0,0143
|
100 Pakistan rupisi
|
0,6036
|
1 Polşa zlotası
|
0,4689
|
1 Rumıniya leyi
|
0,3892
|
1 Serbiya dinarı
|
0,0169
|
1 Sinqapur dolları
|
1,3113
|
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
|
0,4530
|
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)
|
2,3189
|
Türk lirəsi
|
0,0400
|
Türkmənistan manatı
|
0,4857
|
Ukrayna Qrivnası
|
0,0403
|
Yapon yeni
|
1,0934
|
Yeni Zelandiya dolları
|
0,9811
|
Qızıl
|
7134,9425
|
Gümüş
|
98,8974
|
Platin
|
2824,5415
|
Palladium
|
2465,7225