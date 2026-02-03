МЧС обратилось к населению в связи с предстоящей непогодой
- 03 февраля, 2026
- 11:35
Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана обратилось к населению из-за ожидаемой неблагоприятной погоды в ближайшие дни.
Как сообщает Report, в МЧС призвали граждан строго соблюдать правила безопасности.
Особое внимание рекомендуется уделять пожарной безопасности при использовании газовых и электрических обогревателей, не применять неисправные или самодельные приборы и не оставлять их без присмотра.
Жителям горных районов советуют без необходимости не покидать населенные пункты, а при поездках заранее информировать близких о маршруте, проверять техническое состояние автомобиля и запас топлива. Также рекомендуется избегать лавиноопасных зон.
При сильном ветре граждан просят держаться подальше от легких конструкций, рекламных щитов, линий электропередачи и высоких деревьев, а также соблюдать повышенные меры пожарной безопасности.
Напомним, что по данным Национальной службы гидрометеорологии до 5 февраля на территории страны прогнозируются сильный ветер, интенсивные осадки, включая снег, местами значительное понижение температуры.