Эксперт из Румынии: Роль Азербайджана в сфере кибербезопасности растет

    ИКТ
    • 03 февраля, 2026
    • 11:26
    Азербайджан усиливает свою стратегическую позицию в регионе в сфере энергетики и цифровой связности, постепенно превращаясь в один из ключевых региональных центров энергетики, коммуникаций и кибербезопасности.

    Как сообщает Report, об этом заявила научный руководитель румынского Университета ICI Bucharest Кармен-Елена Чирну на церемонии открытия лаборатории "Тестирование информационной безопасности" в Бакинской высшей школе нефти SOCAR.

    По ее словам, с ростом влияния Азербайджана в регионе растут и риски в сфере кибербезопасности. "Азербайджан - не только производитель энергии, но и формирующийся региональный центр энергетики и связности. По мере того как системы становятся более сложными и интегрированными, их защита приобретает стратегическое значение", - подчеркнула Чирну.

    Она отметила, что цифровизация критической инфраструктуры - энергетики, транспорта и связи - наряду с новыми возможностями создает и дополнительные риски. "Поэтому кибербезопасность - это не только технический вопрос, но и вопрос национальной безопасности и экономической стабильности. В этом направлении особое значение имеют практические тренинги и создание симуляционных сред", - добавила она.

    По мнению Чирну, современные лаборатории в университетах и международные проекты сотрудничества ускорят подготовку профессиональных кадров и укрепят позиции Азербайджана как регионального центра кибербезопасности.

    Rumıniyalı ekspert: "Azərbaycan regionun enerji və kibertəhlükəsizlik mərkəzinə çevrilir"
    Romanian expert: Azerbaijan becoming region's energy, cybersecurity hub
    Лента новостей