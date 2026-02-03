Эксперт из Румынии: Роль Азербайджана в сфере кибербезопасности растет

Азербайджан усиливает свою стратегическую позицию в регионе в сфере энергетики и цифровой связности, постепенно превращаясь в один из ключевых региональных центров энергетики, коммуникаций и кибербезопасности.

Как сообщает Report, об этом заявила научный руководитель румынского Университета ICI Bucharest Кармен-Елена Чирну на церемонии открытия лаборатории "Тестирование информационной безопасности" в Бакинской высшей школе нефти SOCAR.

По ее словам, с ростом влияния Азербайджана в регионе растут и риски в сфере кибербезопасности. "Азербайджан - не только производитель энергии, но и формирующийся региональный центр энергетики и связности. По мере того как системы становятся более сложными и интегрированными, их защита приобретает стратегическое значение", - подчеркнула Чирну.

Она отметила, что цифровизация критической инфраструктуры - энергетики, транспорта и связи - наряду с новыми возможностями создает и дополнительные риски. "Поэтому кибербезопасность - это не только технический вопрос, но и вопрос национальной безопасности и экономической стабильности. В этом направлении особое значение имеют практические тренинги и создание симуляционных сред", - добавила она.

По мнению Чирну, современные лаборатории в университетах и международные проекты сотрудничества ускорят подготовку профессиональных кадров и укрепят позиции Азербайджана как регионального центра кибербезопасности.