Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.11.2025)

    Финансы
    • 04 ноября, 2025
    • 09:16
    По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.

    Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,2%, до 1,9566 маната, а курс 100 российских рублей - на 0,2%, до 2,0988 маната.

    Валюта

    Курс

    1 доллар США

    1,7000

    1 евро

    1,9566

    100 российских рублей

    2,0988

    1 австралийский доллар

    1,1102

    1 белорусский рубль

    0,5699

    1 болгарский лев

    1,0005

    1 дирхам ОАЭ

    0,4629

    100 южнокорейских вон

    0,1180

    1 чешская крона

    0,0804

    1 китайский юань

    0,2386

    1 датская крона

    0,2621

    1 грузинский лари

    0,6271

    1 гонконгский доллар

    0,2187

    1 индийская рупия

    0,0192

    1 британский фунт

    2,2310

    10 000 иранских риалов

    -

    1 шведская крона

    0,1790

    1 швейцарский франк

    2,1002

    1 израильский шекель

    0,5220

    1 канадский доллар

    1,2085

    1 кувейтский динар

    5,5328

    100 казахстанских тенге

    0,3237

    1 катарский риал

    0,4664

    1 киргизский сом

    0,0195

    100 венгерских форинтов

    0,5054

    1 молдавский лей

    0,1004

    1 норвежская крона

    0,1675

    100 узбекских сомов

    0,0142

    100 пакистанских рупий

    0,6052

    1 польский злотый

    0,4598

    1 румынский лей

    0,3848

    1 сербский динар

    0,0167

    1 сингапурский доллар

    1,3023

    1 Риал Саудовской Аравии

    0,4533

    1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

    2,3057

    1 Турецкая лира

    0,0404

    1 Туркменский манат

    0,4857

    1 Украинская гривна

    0,0405

    100 Японских йен

    1,1034

    1 Новозеландский доллар

    0,9670

    Золото

    6775,1375

    Серебро

    81,7743

    Платина

    2665,5915

    Палладий

    2426,6310
    курсы валют манат доллар евро
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (04.11.2025)
    CBA currency exchange rates (04.11.2025)

