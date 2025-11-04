Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.11.2025)
- 04 ноября, 2025
- 09:16
По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.
Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,2%, до 1,9566 маната, а курс 100 российских рублей - на 0,2%, до 2,0988 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 доллар США
|
1,7000
|
1 евро
|
1,9566
|
100 российских рублей
|
2,0988
|
1 австралийский доллар
|
1,1102
|
1 белорусский рубль
|
0,5699
|
1 болгарский лев
|
1,0005
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4629
|
100 южнокорейских вон
|
0,1180
|
1 чешская крона
|
0,0804
|
1 китайский юань
|
0,2386
|
1 датская крона
|
0,2621
|
1 грузинский лари
|
0,6271
|
1 гонконгский доллар
|
0,2187
|
1 индийская рупия
|
0,0192
|
1 британский фунт
|
2,2310
|
10 000 иранских риалов
|
-
|
1 шведская крона
|
0,1790
|
1 швейцарский франк
|
2,1002
|
1 израильский шекель
|
0,5220
|
1 канадский доллар
|
1,2085
|
1 кувейтский динар
|
5,5328
|
100 казахстанских тенге
|
0,3237
|
1 катарский риал
|
0,4664
|
1 киргизский сом
|
0,0195
|
100 венгерских форинтов
|
0,5054
|
1 молдавский лей
|
0,1004
|
1 норвежская крона
|
0,1675
|
100 узбекских сомов
|
0,0142
|
100 пакистанских рупий
|
0,6052
|
1 польский злотый
|
0,4598
|
1 румынский лей
|
0,3848
|
1 сербский динар
|
0,0167
|
1 сингапурский доллар
|
1,3023
|
1 Риал Саудовской Аравии
|
0,4533
|
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
|
2,3057
|
1 Турецкая лира
|
0,0404
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0405
|
100 Японских йен
|
1,1034
|
1 Новозеландский доллар
|
0,9670
|
Золото
|
6775,1375
|
Серебро
|
81,7743
|
Платина
|
2665,5915
|
Палладий
|
2426,6310