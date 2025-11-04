İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (04.11.2025)

    Maliyyə
    • 04 noyabr, 2025
    • 09:07
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

    "Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,2 % azalaraq 1,9566 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,2 % azalaraq 2,0988 manat təşkil edib.

    Valyuta

    Məzənnə

    1 ABŞ dolları

    1,7000

    1 Avro

    1,9566

    100 Rusiya rublu

    2,0988

    1 Avstraliya dolları

    1,1102

    1 Belarus rublu

    0,5699

    1 Bolqarıstan levi

    1,0005

    1 BƏƏ dirhəmi

    0,4629

    100 Cənubi Koreya vonu

    0,1180

    1 Çexiya kronu

    0,0804

    1 Çin yuanı

    0,2386

    1 Danimarka kronu

    0,2621

    1 Gürcü larisi

    0,6271

    1 Honq Konq dolları

    0,2187

    1 Hindistan rupisi

    0,0192

    1 İngilis funt sterlinqi

    2,2310

    10 000 İran rialı

    -

    1 İsveç kronu

    0,1790

    1 İsveçrə frankı

    2,1002

    1 İsrail şekeli

    0,5220

    1 Kanada dolları

    1,2085

    1 Küveyt dinarı

    5,5328

    100 Qazaxıstan təngəsi

    0,3237

    1 Qətər rialı

    0,4664

    1 Qırğız somu

    0,0195

    100 Macarıstan forinti

    0,5054

    1 Moldova leyi

    0,1004

    1 Norveç kronu

    0,1675

    100 Özbək somu

    0,0142

    100 Pakistan rupisi

    0,6052

    1 Polşa zlotası

    0,4598

    1 Rumıniya leyi

    0,3848

    1 Serbiya dinarı

    0,0167

    1 Sinqapur dolları

    1,3023

    1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

    0,4533

    1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

    2,3057

    Türk lirəsi

    0,0404

    Türkmənistan manatı

    0,4857

    Ukrayna Qrivnası

    0,0405

    Yapon yeni

    1,1034

    Yeni Zelandiya dolları

    0,9670

    Qızıl

    6775,1375

    Gümüş

    81,7743

    Platin

    2665,5915

    Palladium

    2426,6310
