Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (04.11.2025)
- 04 noyabr, 2025
- 09:07
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
"Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,2 % azalaraq 1,9566 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,2 % azalaraq 2,0988 manat təşkil edib.
|
Valyuta
|
Məzənnə
|
1 ABŞ dolları
|
1,7000
|
1 Avro
|
1,9566
|
100 Rusiya rublu
|
2,0988
|
1 Avstraliya dolları
|
1,1102
|
1 Belarus rublu
|
0,5699
|
1 Bolqarıstan levi
|
1,0005
|
1 BƏƏ dirhəmi
|
0,4629
|
100 Cənubi Koreya vonu
|
0,1180
|
1 Çexiya kronu
|
0,0804
|
1 Çin yuanı
|
0,2386
|
1 Danimarka kronu
|
0,2621
|
1 Gürcü larisi
|
0,6271
|
1 Honq Konq dolları
|
0,2187
|
1 Hindistan rupisi
|
0,0192
|
1 İngilis funt sterlinqi
|
2,2310
|
10 000 İran rialı
|
-
|
1 İsveç kronu
|
0,1790
|
1 İsveçrə frankı
|
2,1002
|
1 İsrail şekeli
|
0,5220
|
1 Kanada dolları
|
1,2085
|
1 Küveyt dinarı
|
5,5328
|
100 Qazaxıstan təngəsi
|
0,3237
|
1 Qətər rialı
|
0,4664
|
1 Qırğız somu
|
0,0195
|
100 Macarıstan forinti
|
0,5054
|
1 Moldova leyi
|
0,1004
|
1 Norveç kronu
|
0,1675
|
100 Özbək somu
|
0,0142
|
100 Pakistan rupisi
|
0,6052
|
1 Polşa zlotası
|
0,4598
|
1 Rumıniya leyi
|
0,3848
|
1 Serbiya dinarı
|
0,0167
|
1 Sinqapur dolları
|
1,3023
|
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
|
0,4533
|
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)
|
2,3057
|
Türk lirəsi
|
0,0404
|
Türkmənistan manatı
|
0,4857
|
Ukrayna Qrivnası
|
0,0405
|
Yapon yeni
|
1,1034
|
Yeni Zelandiya dolları
|
0,9670
|
Qızıl
|
6775,1375
|
Gümüş
|
81,7743
|
Platin
|
2665,5915
|
Palladium
|
2426,6310