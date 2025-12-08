İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Meksikada bomba yüklü avtomobilin partlaması nəticəsində 5 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    • 08 dekabr, 2025
    • 02:36
    Meksikada bomba yüklü avtomobilin partlaması nəticəsində 5 nəfər ölüb

    Şənbə günü Koahuayana (Miçoakan ştatı, Meksika) bələdiyyəsində polis idarəsi qarşısında bomba yüklü avtomobilin partladılması nəticəsində 5 nəfər ölüb.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə ştatın Baş Prokurorluğu məlumat yayıb.

    "Hadisə yerində partlayış nəticəsində dağılmış yolsuzluq avtomobili, iki nəfərin qalıqları ilə birlikdə aşkarlanıb. Partlayışda polis əməkdaşları da daxil olmaqla 8 nəfərin yaralanıb. Onlar xəstəxanaya aparılıb və üç nəfərin həyatını xilas etmək mümkün olmayıb", - prokurorluğun açıqlamasında bildirilib.

    Vurğulanıb ki, hadisənin araşdırılması üçün prokurorluğun, eləcə də Milli Müdafiə, Dəniz Qüvvələri, İctimai Təhlükəsizlik və Mülki Müdafiə nazirliklərinin əməkdaşları hadisə yerinə göndərilib.

    Ştat prokurorluğu hadisənin hallarının araşdırılmasında federal qurumlarla işləməyə davam edəcəyini vurğulayıb.

    Meksika Bomba terror
    Взрыв заминированного автомобиля в Мексике унес жизни пяти человек

    Son xəbərlər

    03:15

    Nigeriyada qaçırılan 100 məktəbli terrorçuların əlindən azad edilib

    Digər ölkələr
    02:36

    Meksikada bomba yüklü avtomobilin partlaması nəticəsində 5 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    02:16

    Luvrda subasma nəticəsində yüzlərə tarixi kitab zədələnib

    Digər ölkələr
    01:35

    Afrika ölkələri Benində qoşun yerləşdirəcək

    Digər ölkələr
    01:12

    Benin Prezidenti: Dövlət çevrilişinə cəhdin qarşısı alınıb

    Digər ölkələr
    01:03

    Nigeriya qırıcıları Benində çevrilişə cəhd edənləri bombalayıb

    Digər ölkələr
    00:47

    Sumqayıtda 7 aylıq körpə qızdırmadan ölüb

    Hadisə
    00:17

    Bakı-Qazax magistralında avtomobil qəzası olub, xəsarət alanlar var

    Hadisə
    00:08

    Araşdırma: İnsanlar birlikdə işləyərkən beyin fəaliyyətini "sinxronlaşdıra" bilirlər

    Elm və təhsil
    Bütün Xəbər Lenti