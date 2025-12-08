Взрыв заминированного автомобиля в Мексике унес жизни пяти человек

Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    • 08 декабря, 2025
    Число жертв произошедшего в субботу взрыва заминированного автомобиля у здания полиции в муниципалитете Коауаяна (штат Мичоакан, Мексика) возросло до пяти.

    Как передает Report, об этом сообщила Генеральная прокуратура штата.

    "На месте обнаружили внедорожник, разрушенный в результате взрыва, а также останки двух человек. Также сообщается, что в результате этого происшествия восемь человек - сотрудники полиции - получили ранения, они были доставлены в больницу, где позднее было подтверждено, что трое из них скончались во время оказания медицинской помощи", - говорится в заявлении прокуратуры.

    В ведомстве добавили, что для расследования инцидента на место направлены сотрудники прокуратуры, а также министерств национальной обороны, военно-морских сил, общественной безопасности и защиты граждан.

    Прокуратура штата подчеркнула, что продолжит работу вместе с федеральными структурами в рамках расследования обстоятельств произошедшего.

    Meksikada bomba yüklü avtomobilin partlaması nəticəsində 5 nəfər ölüb
    Лента новостей