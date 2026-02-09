İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Ağdaş sakini velosipeddən yıxılaraq ölüb

    Hadisə
    • 09 fevral, 2026
    • 10:57
    Ağdaş sakini velosipeddən yıxılaraq ölüb

    Ağdaş rayon sakini velosipeddən yıxılaraq aldığı xəsarətlərdən həyatını itirib.

    "Report"un Yuxarı Şirvan bürosunun məlumatına görə, hadisə rayonun Aşağı Ləki kəndində qeydə alınıb.

    Kənd sakini, epilepsiyadan əziyyət çəkdiyi bildirilən 38 yaşlı Ə.Qədirov velosiped sürərkən yıxılıb və ağır xəsarət alıb. Yaxınları Ə.Qədirovu xəstəxanaya apararkən, o, yolda ölüb.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    Ağdaş hadisə Xəsarət velospied
    Житель Агдашского района погиб, упав с велосипеда

    Son xəbərlər

    11:34

    Ali Məhkəmə: Razılıqsız şəxsi məlumat yayanları mülki məsuliyyət gözləyir

    Hadisə
    11:27
    Foto

    IMF-in icraçı direktoru Ağdam, Xankəndi və Şuşa şəhərlərinə səfər edib

    Maliyyə
    11:26

    Vens bu axşam İrəvanda Paşinyanla görüşəcək

    Region
    11:26

    Azərbaycanın stolüstü tennisçisi beynəlxalq turniri iki mükafatla başa vurub

    Fərdi
    11:19

    Naxçıvan Muxtar Respublikasına yeni Baş nazir təyin olunub

    Daxili siyasət
    11:18

    Şəmkirdə avtomobil ağaca çırpılıb, ölən və xəsarət alanlar var - YENİLƏNİB

    Hadisə
    11:07

    Mbappe Ronaldu və Messinin nailiyyətini təkrarlayıb

    Futbol
    11:05

    DİN xaricdə iş və təhsil adı altında saxta elanlarla bağlı vətəndaşlara müraciət edib

    Hadisə
    11:01

    İsrail səfiri: "Kibertəhlükəsizlik iqtisadi dayanıqlılıq və texnoloji inkişafın sütunudur"

    İKT
    Bütün Xəbər Lenti