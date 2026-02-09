Ağdaş sakini velosipeddən yıxılaraq ölüb
Hadisə
- 09 fevral, 2026
- 10:57
Ağdaş rayon sakini velosipeddən yıxılaraq aldığı xəsarətlərdən həyatını itirib.
"Report"un Yuxarı Şirvan bürosunun məlumatına görə, hadisə rayonun Aşağı Ləki kəndində qeydə alınıb.
Kənd sakini, epilepsiyadan əziyyət çəkdiyi bildirilən 38 yaşlı Ə.Qədirov velosiped sürərkən yıxılıb və ağır xəsarət alıb. Yaxınları Ə.Qədirovu xəstəxanaya apararkən, o, yolda ölüb.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
Son xəbərlər
11:34
Ali Məhkəmə: Razılıqsız şəxsi məlumat yayanları mülki məsuliyyət gözləyirHadisə
11:27
Foto
IMF-in icraçı direktoru Ağdam, Xankəndi və Şuşa şəhərlərinə səfər edibMaliyyə
11:26
Vens bu axşam İrəvanda Paşinyanla görüşəcəkRegion
11:26
Azərbaycanın stolüstü tennisçisi beynəlxalq turniri iki mükafatla başa vurubFərdi
11:19
Naxçıvan Muxtar Respublikasına yeni Baş nazir təyin olunubDaxili siyasət
11:18
Şəmkirdə avtomobil ağaca çırpılıb, ölən və xəsarət alanlar var - YENİLƏNİBHadisə
11:07
Mbappe Ronaldu və Messinin nailiyyətini təkrarlayıbFutbol
11:05
DİN xaricdə iş və təhsil adı altında saxta elanlarla bağlı vətəndaşlara müraciət edibHadisə
11:01