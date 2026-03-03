İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası

    Azərbaycan Beynəlxalq Antikorrupsiya Akademiyası ilə əməkdaşlığı genişləndirir

    Biznes
    • 03 mart, 2026
    • 11:27
    Azərbaycan Beynəlxalq Antikorrupsiya Akademiyası ilə əməkdaşlığı genişləndirir

    İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin İnsan resursları baş idarəsinin rəis müavini Ceyhun Mehdiyev və Tədris Mərkəzinin rəis müavini Mirəli Kazımov mənzil qərargahı Avstriyanın Laksenburq şəhərində yerləşən Beynəlxalq Antikorrupsiya Akademiyasına işgüzar səfər ediblər.

    "Report" bu barədə quruma istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, səfər Dövlət Vergi Xidmətinin korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində institusional inkişaf prioritetləri, şəffaflığın və hesabatlılığın artırılması, etik idarəetmə mexanizmlərinin gücləndirilməsi istiqamətində beynəlxalq əməkdaşlığın daha da genişləndirilməsi məqsədi daşıyıb.

    Görüşlərdə 2012-ci ildə iki qurum arasında imzalanmış Anlaşma Memorandumunun icra vəziyyəti nəzərdən keçirilib, əməkdaşlığın daha sistemli, davamlı, nəticəyönümlü mərhələyə keçirilməsi imkanları müzakirə edilib. Antikorrupsiya mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi, etik risklərin idarə olunması, liderlik və insan kapitalının inkişafı üzrə qabaqcıl beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsi və tətbiqi perspektivləri diqqət mərkəzində olub. Eyni zamanda, həyata keçiriləcək birgə fəaliyyətin vahid tədbirlər planı formatında strukturlaşdırılması barədə qarşılıqlı razılıq əldə olunub və əməkdaşlığın mərhələli və koordinasiyalı şəkildə davam etdirilməsi imkanları nəzərdən keçirilib.

    Beynəlxalq əlaqələrin möhkəmləndirilməsi, müasir idarəetmə standartlarının tətbiqi və antikorrupsiya prinsiplərinin institusional səviyyədə gücləndirilməsi istiqamətində həyata keçirilən ardıcıl tədbirlərin tərkib hissəsi olan səfər çərçivəsində birgə elmi tədqiqat fəaliyyəti, ekspert mübadiləsi, eləcə də Dövlət Vergi Xidmətinin Tədris Mərkəzinin region ölkələri üçün mümkün təlim və əməkdaşlıq platforması kimi istifadəsi imkanları üzrə də fikir mübadiləsi aparılıb.

    Azərbaycan Beynəlxalq Antikorrupsiya Akademiyası ilə əməkdaşlığı genişləndirir
    Azərbaycan Beynəlxalq Antikorrupsiya Akademiyası ilə əməkdaşlığı genişləndirir
    Dövlət Vergi Xidməti Beynəlxalq Antikorrupsiya Akademiyası

    Son xəbərlər

    13:01

    Ali Məhkəmə Qobuda arvadını və körpə qızını öldürməkdə təqsirləndirilən şəxslə bağlı qərar verib

    Hadisə
    13:00

    Amil Həmzəyev: "18 xallıq üstünlüyü yorğunluq səbəbindən qoruya bilmədik"

    Komanda
    12:58

    Oman Sultanlığı Dukm limanındakı yanacaq çənlərinə dron hücumunu pisləyib

    Digər ölkələr
    12:53

    Zafer Demircan: "Bərpa olunan enerji Azərbaycan və Türkiyə üzərindən Avropaya çatdırılacaq"

    Energetika
    12:52

    "Instagram" son 3 ayda Azərbaycandakı bazar payının 64 %-ni itirib

    İKT
    12:48

    "AniPay" mobil tətbiqi və anipay.az saytının fəaliyyəti dayandırılır

    Maliyyə
    12:45

    İsraildə son sutkada İran hücumlarından zərər çəkən 289 nəfər xəstəxanalara çatdırılıb

    Digər ölkələr
    12:45

    İlin ilk Ay tutulması başlayıb

    Elm və təhsil
    12:44

    Elçin Qasımov: "SGC mövcud geosiyasi şəraitdə xüsusi əhəmiyyət kəsb edir"

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti