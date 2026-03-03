İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    İstilik enerjisi tarifləri və ictimai nəqliyyatda islahatlar üzrə yeni təkliflər irəli sürülüb

    Daxili siyasət
    • 03 mart, 2026
    • 11:46
    İstilik enerjisi tarifləri və ictimai nəqliyyatda islahatlar üzrə yeni təkliflər irəli sürülüb

    İstilik təchizatı xidmətləri ilə bağlı tariflərin istehlakçının mənzilinin ümumi sahəsinə görə deyil, faktiki istilik verilən sahəsinə görə hesablanması məqsədilə Nazirlər Kabinetinin təsdiqlədiyi "İstilik enerjisindən istifadə Qaydaları"na müvafiq dəyişikliklərin edilməsi təklif edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu təkliflə Azərbaycanın insan hüquqları üzrə müvəkkili (Ombudsman) Səbinə Əliyeva Milli Məclisin bugünkü plenar iclasında 2025-ci ildəki fəaliyyəti ilə əlaqədar məruzəsini təqdim edərkən çıxış edib.

    Ombudsman eyni zamanda xarici ölkələrin müsbət təcrübəsi nəzərə alınmaqla ictimai nəqliyyatda təqaüdçülərə, əlilliyi olan şəxslərə, şagird və tələbələrə münasibətdə güzəştlərin tətbiq olunmasını vacib hesab edib.

    S.Əliyeva həmçinin Bakı şəhərində ictimai nəqliyyatdan istifadənin stimullaşdırılması, bununla da şəhər mərkəzinə şəxsi avtomobillərin axınının minimuma endirilməsi məqsədilə müasir standartlara cavab verən avtobusların sayının artırılmasını, (o cümlədən, say tutumu çox olan ikimərtəbəli avtobusların alınması məsələsinə baxılması), intensivlik nəzərə alınaraq intervalların minimuma endirilməsini (bəzən bu müddət 10-20 dəqiqədən artıq olur) diqqətə çatdırıb.

