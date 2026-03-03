İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası

    İranda 4,3 maqnitudalı zəlzələ olub

    Region
    • 03 mart, 2026
    • 11:41
    İranda 4,3 maqnitudalı zəlzələ olub

    İranın cənub hissəsində 4,3 maqnitudalı zəlzələ baş verib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Avropa-Aralıq dənizi Seysmoloji Mərkəzinin məlumatında bildirilib.

    Zəlzələ ocağı 10 km dərinlikdə yerləşib. Yeraltı təkanların episentri Şiraz şəhərindən 211 km cənub-şərqdə qeydə alınıb.

    Zərərçəkənlər və dağıntılar barədə məlumat daxil olmayıb.

    zəlzələ İran Yeraltı təkanlar
    В Иране произошло землетрясение магнитудой 4,3

    Son xəbərlər

    13:03

    Son iki saatda daha 83 nəfər İrandan Azərbaycana təxliyə edilib

    Xarici siyasət
    13:01

    Ali Məhkəmə Qobuda arvadını və körpə qızını öldürməkdə təqsirləndirilən şəxslə bağlı qərar verib

    Hadisə
    13:00

    Amil Həmzəyev: "18 xallıq üstünlüyü yorğunluq səbəbindən qoruya bilmədik"

    Komanda
    12:58

    Oman Sultanlığı Dukm limanındakı yanacaq çənlərinə dron hücumunu pisləyib

    Digər ölkələr
    12:53

    Zafer Demircan: "Bərpa olunan enerji Azərbaycan və Türkiyə üzərindən Avropaya çatdırılacaq"

    Energetika
    12:52

    "Instagram" son 3 ayda Azərbaycandakı bazar payının 64 %-ni itirib

    İKT
    12:48

    "AniPay" mobil tətbiqi və anipay.az saytının fəaliyyəti dayandırılır

    Maliyyə
    12:45

    İsraildə son sutkada İran hücumlarından zərər çəkən 289 nəfər xəstəxanalara çatdırılıb

    Digər ölkələr
    12:45

    İlin ilk Ay tutulması başlayıb

    Elm və təhsil
    Bütün Xəbər Lenti