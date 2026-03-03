Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Консультативный совет ЮГК
    В Иране произошло землетрясение магнитудой 4,3

    В регионе
    • 03 марта, 2026
    • 11:38
    В Иране произошло землетрясение магнитудой 4,3

    Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в южной части Ирана.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении Европейско-средиземноморского сейсмоцентра.

    Очаг залегал на глубине 10 км. Эпицентр подземных толчков находился в 211 км к юго-востоку от города Шираз с населением около 1,25 млн человек.

    Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

    İranda 4,3 maqnitudalı zəlzələ olub

