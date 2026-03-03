В Иране произошло землетрясение магнитудой 4,3

Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в южной части Ирана.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Европейско-средиземноморского сейсмоцентра.

Очаг залегал на глубине 10 км. Эпицентр подземных толчков находился в 211 км к юго-востоку от города Шираз с населением около 1,25 млн человек.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.