В Иране произошло землетрясение магнитудой 4,3
В регионе
- 03 марта, 2026
- 11:38
Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в южной части Ирана.
Как передает Report, об этом говорится в сообщении Европейско-средиземноморского сейсмоцентра.
Очаг залегал на глубине 10 км. Эпицентр подземных толчков находился в 211 км к юго-востоку от города Шираз с населением около 1,25 млн человек.
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
